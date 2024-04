La rosa de Sant Jordi: el significat del vermell i altres colors

Aquest divendres se celebra el primer <strong>Sant Jordi</strong> postpandèmia. I tot i que no serà com el celebrat el 2019 i anys anteriors, distarà molt també del Sant Jordi confinat de l’any passat, quan Catalunya estava tancada a casa seva en el tram més dur del confinament per la Covid-19 i la festa es va traslladar al juny, en un intent desesperat de salvar la diada.

Aquest any, i malgrat que continuarà el <strong>confinament perimetral</strong> fins dilluns, el sector del llibre i les administracions han dissenyat un pla per poder celebrar Sant Jordi amb restriccions i commemorar el dia del llibre i la rosa a Catalunya.

Malgrat que les roses de Sant Jordi són tradicionalment vermelles, perquè simbolitzen l’amor, cada vegada més s’inclouen altres varietats cromàtiques, depenent de la persona a qui es regali i el que es vulgui expressar amb això.

Sigui quin sigui el que es vulgui expressar regalant una rosa aquest Sant Jordi, l’important és, segons la viverista Matilde Ferrer, de Rosales Ferrer, «que siguin aromàtiques, una cosa que no sol succeir», perquè les roses que es venen per Sant Jordi «són roses de tall que es crien en hivernacles de l’Àfrica i països de Llatinoamèrica, sobretot, Colòmbia i l’Equador». Al ser traslladades des de tan lluny, explica Ferrer, «perden la seva aroma».

I de fragàncies de roses en sap molt aquesta obtentora establerta a València, que ha guanyat amb la seva varietat Fedolça la Copa del Perfum en el primer Concurs Internacional de Roses Noves, celebrat el juliol de l’any passat a la localitat suïssa de Nyon.

Però si aquest Sant Jordi voleu regalar una rosa a la vostra parella, familiar, amic o company de feina, convé que tingueu en compte què simbolitza cada color i quina és la més idònia:

Vermella Són el símbol per excel·lència de l’amor, dels enamorats, de la passió, del foc... A més, el vermell s’assembla al color de la sang i de les passions que porten als canvis de l’estat d’ànim a causa de circumstàncies com la vergonya, l’excitació o la ràbia. Però les roses vermelles tenen altres significats, més secundaris però igual de representatius, com la bellesa, l’admiració i el respecte.

Blanca El blanc és símbol de puresa i innocència, però també de lleialtat i amor pur, sincer i etern, per això és el color predominant en les flors que es posen als casaments. Les roses blanques comparteixen aquest significat d’amor pur i sincer, perpetu. També es poden regalar roses blanques als éssers estimats malalts com a símbol d’un desig de ràpida recuperació.

Rosada o rosa Barreja dels colors blanc i vermell, se sol identificar amb la feminitat, alhora que expressa afecte, protecció i positivitat. Però a més és el color floral que expressa més nombre de sentiments: afecte, generositat, respecte, tendresa i admiració. La intensitat d’aquests sentiments varia en funció de la major o menor coloració de la rosa: com més intens sigui el color, més intensos seran els sentiments expressats.

Groga Igual que el vermell, el groc és un color primari. Les roses d’aquest color al·ludeixen a la intensitat de la llum solar, per la qual cosa representen vida, energia, felicitat, amistat, alegria, intel·ligència, lucidesa i llibertat. És el color perfecte d’una rosa per regalar a un amic o per a aquelles persones que estan una mica decaigudes o necessiten una injecció d’optimisme i alegria.

Violeta El color violeta resulta de la barreja dels colors primaris blau i vermell i simbolitza l’eternitat, l’espiritualitat i la màgia. Les roses violeta fan referència a la calma, la llarga vida i la lleialtat. A més, està associada als sentiments nobles, de bondat, èxit, autovaloració, respecte i orgull. Regalar roses violetes, doncs, és una ofrena de bons desitjos i de respecte i lleialtat.

Blau Les roses blaves simbolitzen la confiança, la fidelitat i els sentiments que perduren en el temps. Regalar roses blaves és una mostra d’afecte, recolzament i desitjos d’èxit, és una forma de transmetre energia positiva i confiança que tot sortirà bé. En aquest mateix sentit, obsequiar roses blaves transmet tranquil·litat i bones energies a una persona que està ansiosa o nerviosa. També és sinònim d’agraïment i fidelitat.

No obstant, les roses blaves són una varietat relativament recent d’aquesta espècie, que va sorgir en els primers anys d’aquest segle gràcies a l’enginyeria genètica i «que no és fàcil de trobar normalment», matisa la viverista Matilde Ferrer.