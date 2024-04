Graven per primera vegada a centenars de bebès-pingüí llançant-se al buit des de 15 metres d'altura

Una espectacular gravació realitzada per l'expert en vida salvatge Bertie Gregory per a un documental de National Geographic mostra el moment en què nombrosos pollets de pingüí emperador salten, per primera vegada a les seves vides, des de l'alt d'un penya-segat gelat de 15 metres per a nedar a l'aigua i buscar aliment.

Es tracta d'una cerimònia d'iniciació inevitable per a aquesta espècie, una vegada que arriben a una determinada edat i han de buscar-se la vida pel seu compte. Les imatges, gravades amb un dron, mostra com una gran quantitat de joves pingüins avancen vacil·lants cap a la vora del penya-segat de gel i finalment es precipiten al buit per a capbussar-se en les gèlides aigües de l'Antàrtida occidental, a la badia de Atka, al costat del mar de Weddell.

Les imatges formaran part d'un documental per a National Geographic que, amb títol ‘Els secrets dels pingüins’ i produït per James Cameron, s'estrenarà l'any vinent.

Un fet desconegut fins ara

Aquest vídeo no només és especialment cridaner des del punt de vista estètic, sinó que revela que aquests pingüins, contràriament al que se suposava, no es llancen al mar des d'una petita altura de mig metre, sinó que ho fan des de 15 metres, almenys en aquest cas.

Se sabia que l'espècie cria a la part alta de penya-segats gelats de gran altura, però se suposava que els pollets arribaven a peu fins a la base d'aquest penya-segat i, des d'allà, se submergien en l'aigua. Ara s'ha vist que no descendeixen a través del precipici, sinó que es llancen des del seu propi cim.

La imatge està donant la volta al món / BERTIE GREGORY

Es tracta d'una espècie en situació compromesa. Es calcula que la població mundial de pingüins emperador ronda els 500.000 exemplars i està amenaçada pel canvi climàtic, que està modificant el seu hàbitat en fondre grans masses de gel.

Els seus hàbits de reproducció s'estan veient molt alterats. Fins ara, aquests pingüins feien els seus nius en el gel que surava al mar, però ara cada vegada hi ha més colònies que nidifiquen a la plataforma de gel permanent, sobre terra ferma. Això obliga les cries a saltar des de molt més alt per a anar a l'aigua a la recerca d'aliment, encara que la majoria d'elles semblen sobreviure a tan arriscada pirueta.

.............

Contacte de la secció de Medi Ambient:

crisisclimatica@prensaiberica.es