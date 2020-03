Alerta amb les màquines escombradores: augmenten la contaminació i són nocives per a la salut

Les màquines escombradores-bufadores que netegen cada dia els carrers de moltes ciutats augmenten entre un 60% i un 70% respectivament el nivell de partícules en suspensió contaminants i arrosseguen restes fecals animals, compostos cancerígens i pol·len.

Així ho destaca una investigació de la Universitat Politècnica de Cartagena (UPCT) publicada a la revista científica Qualitat de l'Aire, Atmosfera i Salut, editada a Suïssa.

L'estudi va ser realitzat durant 104 dies en un carrer de la ciutat portuària murciana i mostra el "perill" per a la salut que suposen les partícules que generen aquestes màquines.

Poden entrar a les vies respiratòries, afectar el funcionament dels pulmons i al procés digestiu dels aliments.

L'ona de pols que aixequen poden durar entre dos i quatre minuts, el que pot afectar els bronquíols i a l'intercanvi de gasos en els pulmons.

Segons un dels investigadors, José María Moreno, "un minut abans que passin ja s'aprecia l'increment de partícules en suspensió i no es torna a la normalitat fins a dos minuts després del seu pas".

La pols que les màquines remouen a velocitats de fins a 200 quilòmetres per hora inclou compostos cancerígens com els hidrocarburs aromàtics policíclics generats per la combustió dels vehicles.

Moreno considera "una insensatesa aixecar la pols de terra, que hauria aspirar directament".

A l'article, que signen també l'exalumna Raquel Revuelta i investigadors de la UPCT Isabel Costa, Daniel Bañón i Belén Elvira, destaquen també la contaminació acústica de les màquines i la de gasos pel seu combustible.

"Les zones de baixes emissions que les ciutats de més de 50.000 habitants estan obligades a instaurar haurien de començar amb la prohibició de l'ús d'aquests aparells", sosté Moreno, que destaca que són "els seus treballadors els que estan més exposats als seus efectes nocius".

"Estan contínuament dins de l'ona de pols i poques vegades utilitzen màscares adequades per evitar inhalar les partícules contaminants", conclou.