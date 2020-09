La Universitat de Girona, compromesa amb la sostenibilitat

La Universitat de Girona està plenament compromesa amb la proteció del medi ambient i la sostenibilitat. Segons consta a la seva web, l'Àrea de Sostenibilitat fixa els objectius i determina «les actuacions de millora ambiental i de promoció de la sostenibilitat en la totalitat dels àmbits d'actuació i influència de la Universitat de Girona». En aquest sentit, explica que les seves actuacions s'orienten fonamentalment a la gestió sostenible dels recursos ambientals dels diferents espais de la Universitat, així com a promoure la cultura de la sostenibilitat i les actituds respectuoses amb el medi ambient en els àmbits de la docència i la recerca.

Aquesta Àrea de Sostenibilitat de la Universitat de Girona té com a funció assessorar en la presa de decisions en qüestions que estiguin relacionades amb la gestió ambiental, així com també tutelar l'acompliment dels objectius del seu pla estratètic d'ambientalització, segons consta a la seva web. Aquests són només dos dels seus eixos principals, però n'hi ha més. Per exemple, tutelar l'acompliment dels objetius del pla estratègic d'ambientalització en totes les accions relacionades amb l'ambientació curricular, proposar i vetllar per l'acompliment de les mesures arquitectòniques i d'instal·lacions que permetin el «lliure accés de les persones amb mobilitat reduïda als edificis, serveis i espais lliures del campus, promoure i divultar el pla d'ambientalització i organitzar serveis de suport a aquest pla». Desa de la web on consten els objectius i eixos bàsics de l'Àrea de Sostenibilitat de la UdG es poden trobar també altres webs i recursos d'interès sobre mobilitat, espais, gestió de residus o formació, entre d'altres.