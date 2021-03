Gaudir bé de l'aigua

No hi ha dubte que l'aigua és un bé molt preuat. Escàs fins i tot en alguns racons del món. En d'altres on no es produeix aquesta situació a vegades no tenim en compte que som afortunats. Per això, i avui més que mai hauríem de tenir en compte la importància de fer un bon ús de l'aigua. Els passos que fem ara seran determinants per al futur. No podem malbaratar un recurs com aquest.

A Aigües de Banyoles ho tenen molt clar. Un dels seus missatges és que hem de gaudir de l'aigua sense malgastar-la. En aquest sentit consideren que un ús prudent de l'aigua és fonamental per assegurar-nos la quantitat i la qualitat necessàries d'aquest bé comú. Per això treballen tenint sempre molt en compte que aconsegueixen el màxim rendiment de l'aigua amb la certesa que la seva qualitat és l'exigida. La companyia banyolina treballa la recerca de l'excel·lència amb un model de gestió que afavoreix la innovació i la gestió eficient dels recursos. Només d'aquesta manera es poden aconseguir els objectius. Ho acredita també la seva llarga trajectòria. Ja són més de 90 anys d'activitat des que es va constituir la companyia d'Aigües de Banyoles, que prengué el nom d'Aguas Potables de las Deus, S.A. L'escriptura de constitució de la societat es va firmar davant del notari de Girona Emili Saguer i Olivet i els socis fundadors de l'empresa van ser els banyolins Pere Font i Casademont, Esteve Costa i Masjoan, Lluís Coromina i Gispert-Sauch i Alexandre Dalmau i Coll, segons queda testimoniat en la seva web.

L'empresa, tal com expliquen ells mateixos, es dedica a la gestió integral del cicle de l'aigua (captació, tractament i distribució) i que dona servei a la ciutat de Banyoles i als municipis de Porqueres, Camós, Cornellà del Terri (Corts i Pujals) i Fontcoberta (Figueroles). La captació de l'aigua té lloc a l'Estany de Banyoles. Després de passar per les instal·lacions de l'empresa, al passeig de la Puda, es canalitza fins al dipòsit situat al puig de Sant Martirià. Des d'aquest punt, i a través d'una complexa xarxa de distribució formada per múltiples con?duccions, l'aigua arriba en per?fectes condicions per al seu consum a tot el nucli urbà de Banyoles, a les ?zones industrials del municipi i també a les poblacions veïnes de ?Porqueres, Camós i, parcialment, a Cornellà del Terri i Font?coberta, ?segons expliquen els ?responsables.