El 77 % de les espècies dels ecosistemes aquàtics continentals de Catalunya estudiats es troben en una situació desfavorable, segons l’Informe de l’Estat de la Natura a Catalunya 2020. Una d’aquestes espècies aquàtiques és el nenúfar blanc, que normalment veiem en estanys i basses de jardins en les seves varietats ornamentals. Es tracta d’una espècie autòctona que, en la seva varietat silvestre, pràcticament s’ha extingit a Catalunya i se’n pot trobar una de les últimes poblacions al Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Un projecte impulsat pel Viver Tres Turons i que compta amb el suport d’Agbar té l’objectiu de preservar el nenúfar autòcton silvestre de Catalunya. Per assolir-ho, es preveu reproduir aquesta espècie a partir d’esqueixos del Delta de l’Ebre i utilitzar les plantes de tractament d’aigua residual que tenen llacunatges com a reservoris del nenúfar blanc silvestre, des d’on després fer programes de reintroducció al medi natural. Així doncs, es faran anàlisis genètiques per confirmar si aquests nenúfars són silvestres, creuar-los amb altres poblacions silvestres i aconseguir llavors per recuperar les seves línies genètiques.

Recuperar aquesta planta aquàtica, famosa per la seva espectacular flor flotant, i tornar-la a tenir present en llacunes del nostre país és un estímul per valorar més i protegir els ecosistemes d'aigua dolça de casa nostra.

Les plantes de tractament d’aigua de la companyia, quan es naturalitzen, són espais idonis que afavoreixen la biodiversitat, on es poden portar a terme iniciatives de recuperació de certes espècies vulnerables, ja que són espais on no hi ha la pressió d’espècies invasores, ni la freqüentació o usos socials que afecten moltes de les espècies en l’entorn natural. Agbar està impulsant la naturalització d’instal·lacions per fer compatible la seva funció de tractament d’aigua amb la funció d’afavorir la biodiversitat de l’entorn.

Emergència climàtica

La preservació de la diversitat biològica és imprescindible per fer front a l’emergència climàtica. Les dades que llança l'informe de 2020 de la Perspectiva Mundial sobre la Diversitat Biològica de Nacions Unides alerten que no s'ha aconseguit plenament cap de les 20 metes del Pla Estratègic per a la Diversitat Biològica 2011-2020, fet que amenaça l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i dificulta els esforços per fer front al canvi climàtic.

Així mateix, la pandèmia ha posat de manifest el vincle entre la pròpia salut i la salut dels ecosistemes, i fa que sigui necessari impulsar accions decidides per part de les institucions, les empreses i la societat per protegir i recuperar la biodiversitat amb urgència.

És per aquest motiu que un dels objectius prioritaris per a Agbar, com a companyia gestora dels serveis del cicle integral de l’aigua i serveis mediambientals, és la protecció i recuperació dels espais naturals, meta que s’emmarca en el seu pla estratègic de Desenvolupament Sostenible (2017-2021).

Actualment, en el 100 % de les instal·lacions d’Agbar a Catalunya i Balears que es troben dins d’espais protegits, s’estan realitzant diagnosis i plans d’acció per a la preservació i recuperació de la biodiversitat. Així mateix, el 100 % de les instal·lacions disposen d’un protocol per controlar les espècies invasores (que representen una amenaça per a espècies autòctones) i aquest any s’assolirà l’objectiu d’eliminar els productes fitosanitaris en totes les instal·lacions.

L’objectiu d’Agbar és assolir la preservació de la biodiversitat en totes les seves instal·lacions i seguir impulsant projectes de conservació dels ecosistemes aquàtics, com el del nenúfar blanc. Aquest esforç va ser reconegut per la Comissió Europea el 2018, que va guardonar la companyia amb l’European Business Awards for the Environment (EBAE), per la seva política de biodiversitat i pel seu pla de naturalització d’instal·lacions d’aigua.

"Apostem per restablir les funcions ecològiques dels espais ocupats per les instal·lacions i afavorir la biodiversitat local dels entorns on operem", ha explicat la responsable de Biodiversitat d’Agbar, Clara Rovira. I ha afirmat que “amb aquesta finalitat, duem a terme diagnòstics i plans d'acció de biodiversitat per convertir les instal·lacions en espais multifuncionals que preservin les funcions ecològiques, afavoreixin la biodiversitat local i els serveis ambientals que ens proporcionen”.

L’any 2020, es va posar en marxa el programa “BiObserva STOP-invasores”, amb l’objectiu de tenir protocols de control d’espècies invasores de flora a les instal·lacions de tractament d’aigua. Avui dia, bona part de les plantes de tractament d’aigua de Catalunya ja han fet la identificació d’espècies invasores i s’estan començant a fer plans de control.

Així mateix, el programa de voluntariat corporatiu “BiObserva Voluntariat”, impulsat per Agbar amb la col·laboració de l’Institut Català d’Ornitologia, té com a objectiu implicar als professionals de la companyia en la conservació de l’entorn natural així com aportar dades per a l'estudi de les aus.

La meta global d’Agbar és actuar davant la pèrdua de biodiversitat en els ecosistemes i contribuir a la seva preservació per assolir la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i fer front a l’emergència climàtica. Protegir la biodiversitat és preservar la vida del planeta.