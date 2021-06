Les conseqüències de les ingents emissions de CO₂ des de la dècada dels vuitanta han sigut les sequeres, les desertificacions i alguns desastres meteorològics de gran abast. L’OMS assegura que cada dècada que passa és més i més càlida que l’anterior, amb un escalfament anual que oscil·la entre els 0,1 °C i els 0,3 °C. Per aquesta raó és urgentprendre mesures per protegir els nostres ecosistemes, els nostres pobles i ciutats. I l’única solució és impulsar mesures i accions sostenibles que ens permetin frenar l’escalfament global. Ho tenen clar grans empreses com Ban Santander, que fa temps que treballa per combatre i revertir els efectes del canvi climàtic. L’entitat, de fet, és membre fundador de la Net Zero Banking Alliance per ajudar a mobilitzar el recolzament financer necessari per construir una economia global d’emissions zero i complir els objectius de l’Acord de París.

En aquest sentit, el banc ha fet públics els seus objectius de descarbonització i ha creat un full de ruta cap a l’any 2050 per abastar la meta de zero emissions netes:

1. Alinear la seva cartera per complir els objectius de París

Els primers passos anunciats per l’entitat fixen el 2030 com l’any en què deixarà de prestar serveis financers a clients de generació d’energia elèctrica els ingressos dels quals depenguin del carbó tèrmic en més d’un 10% i eliminarà per complet la seva exposició a la mineria de carbó a tot el món. En els pròxims mesos, a més, el banc compartirà els objectius de descarbonització per a altres sectors rellevants, com els de petroli i gas, transport, mineria i siderúrgia.

2. Continuar contribuint a la transició cap a una economia verda

L’entitat presidida per Ana Botín, que continuarà desenvolupant productes verds per als seus clients –hipoteques verdes, préstecs d’eficiència energètica, per a la instal·lació de panells solars, etc.– manté el seu compromís de finançar o facilitar la mobilització de 120.000 milions d’euros en finançament verd entre el 2019 i el 2025 i de 220.000 milions d’euros fins al 2030. Banc Santander és líder mundial en finançament d’energies renovables segons dades de Dealogic a tancament del 2020, amb el suport a projectes d’energies renovables de nova creació (’greenfield’) amb una capacitat total instal·lada de 13.765 megawatts (MW), suficient per subministrar energia a 10,3 milions de llars i evitar l’emissió de 60 milions de tones de CO₂. Aquesta és la línia en la qual pretén continuar treballant amb els seus clients per recolzar-los en la transició cap a una economia baixa en carboni.

3. Reduir l’empremta mediambiental del banc

Aquest ambiciós i necessari camí fa temps que el recorre el Santander, que recentment ha aconseguit un dels seus grans objectius: ser 100% neutre en carboni en la seva pròpia activitat mitjançant l’ús d’energies renovables i altres iniciatives d’eficiència, així com amb la compensació de les emissions restants. Però el seu compromís quant a la seva pròpia empremta continua avançant amb dues metes en l’horitzó: eliminar el 100% del plàstic innecessari d’un sol ús de les seves oficines i edificis corporatius per a finals del 2021 i que, el 2025, el 100% de l’electricitat que fa servir l’entitat procedeixi de fonts renovables a tots els països en els quals opera. De fet, a aquest últim objectiu ja s’ha arribat en un 60% en àmbit global i algunes geografies com Espanya ja l’han complert.