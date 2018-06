El Govern preveu la reunió Sánchez-Torra al juliol i avala la Comissió Bilateral

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va explicar ahir que s'han emplaçat amb el Govern espanyol perquè la reunió entre els presidents de l'Executiu, Pedro Sánchez, i de la Generalitat, Quim Torra, sigui a principi de juliol, i ha acollit la proposta de convocar la Comissió Bilateral. En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, Artadi, que segueix negociant l'ordre del dia de la reunió de presidents amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, va explicar que s'han «emplaçat» perquè tingui lloc «els primers dies de juliol».

La portaveu del Govern va afirmar que els ha «semblat per declaracions polítiques que fan» que des del Govern central «volen parlar més de temes sectorials» que del procés sobiranista, un assumpte que l'executiu català vol que sigui central en l'esmentada cita.

Sobre la proposta d'Units Podem i els Comuns per exigir la convocatòria «immediata» de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, Artadi ha indicat que aquesta iniciativa «si forma part del diàleg és benvinguda» i «en principi va en la bona direcció», tot i que va subratllar que cal esperar primer a la reunió dels presidents per establir el «marc en el que estem». Artadi va explicar també que el Govern i l'equip del líder de Podem, Pablo Iglesias, treballen perquè es reuneixi amb Quim Torra pròximament: «Treballem per tancar la data en els pròxims dies», va dir.

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va trucar la setmana passada al president de la Generalitat, Quim Torra, per rebaixar la tensió dels últims mesos, si bé el va instar a «reflexionar» i a aparcar el seu «pla il·legal». La trucada es va produir després que Arrimadas declinés reunir-se amb Torra a la ronda de contactes del president amb els líders parlamentaris catalans, en protesta per la pancarta a favor dels «presos i exiliats» sobiranistes penjada al balcó del Palau de la Generalitat.

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, van contactar amb la voluntat de veure's «al més aviat possible».

El Govern ja va anunciar la setmana passada que volia veure's amb el líder de Podem, i va destacar que entre la Generalitat i el partit hi ha una sensibilitat en defensa dels valors «republicans».