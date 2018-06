La moció de censura de Badalona s'aprova amb els vots de PP, PSC i Cs

La moció de censura de Badalona ha tirat finalment endavant amb els vots del PP, PSC i Cs i el cap de files i primer secretari dels socialistes a la ciutat, Àlex Pastor, ha estat investit alcalde en substitució de Dolors Sabater (Guanyem). El nou alcalde assumeix que la governabilitat "no serà fàcil" amb només tres regidors, però promet "diàleg" amb tots els partits i assegura que el canvi d'alcaldia "val la pena" per garantir un Ajuntament "transparent, eficaç, treballador i que garanteixi la plena neutralitat institucional". L'alcaldessa sortint ha retret al PSC que s'hagi aliat amb el PP de Xavier Garcia Albiol per arribar al poder, nega la guerra de banderes i avisa la ciutadania que el PSC vol "capitalitzar accions que el govern deixa a punt de solfa per fer creure que ha estat arribar i moldre".