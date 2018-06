Els Mossos redueixen amb un tret a la cama un home que amenaçava la seva parella amb un ganivet

Agents dels Mossos d'Esquadra han reduït amb un tret a la cama un individu que amenaçava la seva parella amb un ganivet aquest divendres al districte de Sants de Barcelona. Els fets han tingut lloc cap a les 12 del migdia en un immoble del carrer de la Bòbila, al barri del Poble Sec, segons ha pogut saber l'ACN. Els Mossos indiquen que han rebut l'avís que una dona demanava ajuda des del balcó de casa seva. Quan els agents han arribat a l'indret, l'home, que mostrava una actitud violenta, ha començat a amenaçar-los. Segons la versió policial, li han demanat diverses vegades que deixés anar el ganivet i es tranquil·litzés, però l'individu ha acabat llençant-se contra ells. En aquest moment els policies han tret l'arma i un d'ells li ha disparat a la cama per reduir-lo. Segons els Mossos li han provocat una ferida lleu. Finalment, l'home, de 27 anys i de nacionalitat veneçolana, ha estat detingut per temptativa d'homicidi, per atemptat contra els agents de l'autoritat i per violència de gènere.