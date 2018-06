L'Audiència demana als bancs que pactin sobre clàusules sòl

El president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, va alertar que el jutjat de clàusules sòl de la província està assumint el treball de 20 jutges, pel que ha demanat als bancs que evitin col·lapsar més i pactin amb els consumidors, que tenen raó en el 90% dels casos. Recio va presentar ahir en roda de premsa la memòria de l'Audiència de Barcelona i dels jutjats de la província -exceptuant el de la capital catalana- de l'any 2017, que alerta de la sobrecàrrega de volum de treball en diversos òrgans, com el dedicat a resoldre les demandes per clàusules sòl o els de violència domèstica, on les denúncies segueixen en augment des de fa anys.

Segons Recio, el jutjat de primera instància número 50 de Barcelona està tramitant actualment més de 23.000 assumptes sobre clàusules sòl, un volum de demandes que requeriria d'una vintena de jutges, segons les recomanacions del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). L'any 2017, arran de la sentència de 2017 que va establir que la banca espanyola havia de retornar als clients els interessos cobrats de més amb les clàusules sòl, el jutjat especialitzat de Barcelona va rebre 14.268 demandes, mentre que en el que va d'any són 8.668 les que es tramiten.

Malgrat una certa «desacceleració» a l'entrada de demandes, adverteix Recio, es corre el risc que la justícia tarda fins a cinc anys a donar resposta a aquest tipus de demandes si persisteix el col·lapse, una situació que posteriorment es traslladarà a l'Audiència de Barcelona, encarregada de resoldre els recursos sobre la matèria.

Exigeixen reforços



Davant aquesta situació, el president de l'Audiència va exigir reforços i també ha emplaçat els bancs a que contribueixin a reduir el col·lapse arribant a acords extrajudicials amb els consumidors i evitant presentar recursos, tenint en compte que entre un 90% i un 98% de les sentències els són desfavorables. Recio va lamentar també l'augment de la càrrega de treball en les seccions civils de l'Audiència de Barcelona, on els assumptes han crescut prop d'un 22% en els últims cinc anys, el que ha obligat a idear un sistema de reforç, pioner a Espanya, en el qual 40 magistrats de primera instància de la província s'han alternat cada quinze dies per resoldre recursos.