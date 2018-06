Torra va finalment als Jocs però trenca amb el Rei

El president català, Quim Torra, va assistir finalment ahir a la inauguració dels Jocs Mediterranis a Tarragona, on va coincidir amb el Rei, tot i que va assegurar que d'ara endavant el Govern eludirà els actes organitzats «per la monarquia» i tampoc invitarà Felip VI als de la Generalitat. Torra no va rebre el Rei en arribar al Nou Estadi de Tarragona per presidir la cerimònia inaugural dels XVIII Jocs Mediterranis, però poc després sí que el va saludar i li va lliurar un llibre de fotos sobre la jornada de l'1 d'octubre. El Rei va arribar a l'estadi poc abans de les 21 hores i va ser rebut pel president del Govern, Pedro Sánchez, qui hi havia arribat poc abans.

Va ser després d'aquesta salutació inicial quan, segons van informar a Efe fonts presents en aquest acte, Torra es va acostar a Felip VI i li va lliurar el llibre del fotoperiodista Jordi Borràs Dies que duraran anys, en què es recull el que els independentistes interpreten com repressió policial en la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. També, segons fonts de la Generalitat, li va lliurar els informes del Síndic de Greuges sobre l'esdevingut en aquella jornada. A continuació, el Rei va accedir a la llotja de l'estadi seguit de prop per Sánchez i a una certa distància per Torra. Felip VI es va situar dret en el seient central de la llotja, i mentre que a la seva esquerra es van col·locar les autoritats polítiques, a la seva dreta ho van fer representants d'institucions esportives.

Així, Sánchez es va ubicar a la seva esquerra, per la qual cosa el president del Govern era l'única persona que separava el Rei del president de la Generalitat. Drets van escoltar tots ells l'himne espanyol, que va ser rebut amb aplaudiments majoritaris davant dels xiulets que també es van sentir. A més, quan l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va saludar les autoritats presents i va pronunciar el nom de Torra es va escoltar una evident xiulada.

Prèviament, Torra havia anunciat la seva decisió d'acudir a la cerimònia d'obertura dels Jocs, on va coincidir també amb el president del Govern, Pedro Sánchez, després de mantenir fins a última hora la incògnita sobre la seva assistència a l'acte, en una declaració institucional llegida ahir al migdia en la qual va fer durs retrets a Felip VI pel seu paper durant l'1-O, amb un discurs «que va donar cobertura i suport a la repressió». El president català va explicar que, encara que Catalunya segueix vivint «una situació de gran excepcionalitat», assistirà a l'acte inaugural perquè els jocs «es fan a Tarragona», perquè els va pagar en gran part la Generalitat i «perquè estem a casa nostra i mai més ens en faran fora», ja que «a Catalunya manen els catalans».

Ara bé, va puntualitzar Torra, «ni jo ni cap altre membre del Govern assistirà a cap acte» organitzat «per la monarquia espanyola», i tampoc invitarà aquesta última «als actes organitzats per la Generalitat». Després de puntualitzar que ni a ell ni al Govern l'interessa «fer-se fotos» amb el Rei, Torra va explicar que aprofitaria l'acte d´ahir per lliurar-li, si podia a Felip VI, els informes del Síndic de Greuges sobre l'1 d'octubre, i que, a més, va decidir renunciar a la vicepresidència d'honor de la Fundació Princesa de Girona.

Fins a l´últim moment

El president català va dir que la «situació d'excepcionalitat» que segons el seu parer viu Catalunya es tradueix amb la permanència de polítics que «estan empresonats per les seves idees» i per haver permès votar als ciutadans, i va retreure que les apel·lacions al diàleg i la negociació realitzades des de les institucions catalanes no s'hagin vist correspostes fins ara. Segons Quim Torra, fins a l'últim moment va esperar que el Rei «reflexionés o volgués escoltar allò que volia dir-li», però aquesta espera ha estat debades, va dir, ja que el monarca no va voler «demanar perdó» per «la seva greu declaració política» del passat 3 d'octubre.



«Esforços per dialogar»

«Hem fet tots els esforços per dialogar, però aquests esforços només s'han produït del nostre costat, i de forma incomprensible no s'ha volgut obrir cap porta al diàleg», va lamentar el president de la Generalitat. En aquest punt, Torra va exigir «dignitat i no fotografies, dignitat i no menyspreu a la figura del president de la Generalitat», així com que es respecti la voluntat del poble de Catalunya i el «mandat democràtic» de les urnes.

«No som súbdits, som ciutadans, així ens vam comportar a la tardor i així ens comportarem sempre a partir d'ara», va subratllar el president de la Generalitat.

Segons Torra, «Catalunya viu un temps de persecució de les seves llibertats» i «aquesta situació és tan greu que centenars de persones són perseguides per les seves idees», cosa que li fa concloure que «no hi ha normalitat a Catalunya» i això provoca que en el Govern «ens sentim interpel·lats per tant dolor».

EFE

Concentració de l´ANC

Torra, va anar ahir a la tarda a una concentració de l'ANC a Tarragona contra la visita del Rei. Torra va arribar passades les 19 hores als Jardins de la Reconciliació, on va parlar amb alguns dels aproximadament 300 concentrats, i tots el van aplaudir al crit de «President». Davant els manifestants, va assegurar que va acudir a la cita esportiva perquè l'acte se celebra a Tarragona i «no espantaran cap president de Catalunya del seu país». Així mateix, va explicar que demanarà al Rei «que s'excusi i demani perdó a tots els ferits i al poble de Catalunya per enviar la Policia a atonyinar catalans quan votaven lliurement en unes escoles, el ­temple sagrat de la democràcia», en el referèndum de l'1 d'octubre. A part d'aquesta concentració, se´n va celebrar simultàniament una altra en contra del Rei convocada pels CDRs prop de l'estadi on es van inaugurar els Jocs, i a uns 100 metres d'aquesta se'n va celebrar una de VOX, a favor del monarca.