Torra, a la concentració contra la presència del Rei: «Que demani perdó per enviar la policia a atonyinar catalans»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat públicament aquest divendres a la tarda al rei Felip VI "que demani perdó per haver enviat la policia a atonyinar catalans" durant la celebració del referèndum. "Des del discurs del 3 d´octubre venim esperant unes paraules de disculpes, com a mínim pels milers de víctimes que hi van haver l´1 d´octubre", ha afegit Torra, criticant que el monarca "no ha dit ni una paraula". El president del Govern ha llençat aquest missatge davant les més de 500 persones que omplien els Jardins de la Reconciliació de Tarragona en una protesta convocada per l´ANC i Òmnium contra la presència del monarca a la inauguració dels Jocs del Mediterrani. Precisament, Quim Torra coincidirà aquest vespre amb el rei a l´acte inaugural de la cita esportiva.