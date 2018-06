El 64% dels motoristes creu que els cotxes no els respecten

El 64 % dels motoristes catalans sosté que els automobilistes no els respecten quan condueixen, segons el primer estudi «Radiografía del motorista en España» realitzat per Midas en col·laboració amb la Fundació PONS. Això no obstant, el 90 % dels enquestats es mostra autocrític i reconeix que «peca» d'imprudent quan condueix entre els cotxes per grans ciutats o zones urbanes.

L'estudi recull el testimoni de més de 600 motoristes de tot Espanya majors d'edat, amb la finalitat de conèixer les pràctiques dels conductors de motos quan circulen.

La majoria dels entrevistats, fins a un 63 %, coincideixen que és més perillós conduir per zones urbanes que per grans vies o carreteres.

Els guarda-rails i les marques de pintura o els sotracs són les principals amenaces que han assenyalat els motoristes, a més dels angles morts que es produeixen durant la conducció i que els «dificulta» observar l'aproximació d'altres vehicles.

Destaca l'alta protecció utilitzada, ja que a Catalunya el 85 % fan servir casc integral per a tots els desplaçaments, davant del 81% que ho fan en l'àmbit nacional.

L'exdirector de la Direcció General de Trànsit (DGT) i actual membre de la Fundació PONS, Pere Navarro, ha afirmat que la convivència de les motocicletes amb altres transports és «difícil perquè les motos no disposen d'un espai o carril propi». També ha assenyalat que cal «repensar el disseny urbà de les ciutats», ja que ha recordat que és "una realitat" que «cada vegada hi ha més motos i menys cotxes».