Torra demana a Cospedal respecte pel dret dels catalans «a la seva democràtica, lliure i pacífica autodeterminació»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest diumenge que tant Carles Puigdemont com ell només volen que "es respecti el dret inalienable dels catalans a la seva lliure, pacífica i democràtica autodeterminació". "I ho aconseguirem", ha afegit a través d'una piulada a Twitter.





Amb aquestes paraules, el president ha respost a la candidata a presidir el PP, María Dolores de Cospedal, qui aquest dissabte des de Barcelona va assegurar que "si els atacs d'ETA no van aconseguir acabar amb Espanya, no ho aconseguiran Puigdemont i Torra". El cap de l'executiu català ha considerat que aquest comentari està "en la línia dels intolerables comentaris que rebem com a demòcrates".