Evacuen la fàbrica de La Menorquina a Palau-solità i Plegamans per una fuita d'amoníac

La fàbrica de la firma La Menorquina de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) ha estat evacuada cap a tres quarts de vuit del vespre a causa d'una fuita d'amoníac, segons ha informat Protecció Civil. L'incident no ha causat ferits. Des d'aquest organisme s'ha activat el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat) i es recomana no apropar-se a la zona afectada. També es recomana tancar portes i finestres en cas de notar alguna molèstia. La fuita no està controlada i els serveis d'emergència, entre ells els Bombers, que hi han enviat nou dotacions, treballen a la zona per acotar-la.