La interventora nega al jutge que el Govern subvencionés l'ANC i Òmnium el 2017

La Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, ha certificat per escrit al jutge de Barcelona que investiga l'1-O que la Generalitat no va concedir cap subvenció a les entitats sobiranistes Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana (ANC) durant el 2017.

Així es desprèn d'un escrit, al qual ha tingut accés Efe, que la interventora ha remès al titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que rastreja les despeses del Govern català vinculades a l'1-O en una investigació per un delicte de malversació.

El jutge va demanar a la Interventora de la Generalitat que li detallés les subvencions atorgades pel Govern a les dues principals plataformes sobiranistes durant l'any passat, quan es va celebrar l'1-O, i que indiqués els diners destinats a l'acte final de la campanya del referèndum, que va tenir lloc el 29 de setembre del 2017 a l'avinguda María Cristina de Barcelona.

En la seva resposta, Vidal ha certificat que, després de consultar les dades de la comptabilitat del Govern en l'exercici de l'any passat, no consta que es paguessin subvencions ni a ANC ni a Òmnium ni tampoc que es destinessin diners públics a finançar l'acte de clausura de la campanya pel sí a la independència.

En diversos informes, la Guàrdia Civil ha advertit al jutge sobre el paper de la interventora en l'organització del referèndum i sobre les despeses vinculades, davant les sospites que podria haver ocultat partides per a l'1-O.

Precisament, en un acte del passat 18 de juny, el jutge adverteix que suposa un "atemptat contra les més elementals regles de la lògica" que la pròpia Interventora hagi respost fins ara als seus requeriments afirmant que no constava en cap departament de la Generalitat cap despesa de preparació o execució en relació amb el 1-O.

El jutge lamenta que la interventora no hagi "facilitat cap mena d'informació justificativa de les despeses generades per la consulta, ans el contrari, intentant impedir el coneixement de la mateixa" i que s'hagi limitat a al·legar que 1-O es va pagar a través de donatius.

Per aquest motiu, davant l'"existència d'evidències sobre la despesa i la utilització de fons públics", desestima el recurs presentat per les defenses contra la seva decisió de febrer passat de permetre a la Guàrdia Civil que accedeixi al fitxer de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) amb la finalitat de rastrejar els comptes i productes de la vintena d'imputats en la causa.

Segons el jutge, en cas d'haver-se finançat l'1-O mitjançant contribucions de particulars o empreses, la interventora "hauria d'haver facilitat un llistat comprensiu dels donants i contribuents amb les seves respectives quanties".

El jutge ha desestimat el recurs de les defenses en contra de què la Guàrdia Civil pugui recórrer al servei de blanqueig després de rebre un informe del fiscal que avala aquesta decisió per aclarir si s'han utilitzat fons públics per a l'1-O.