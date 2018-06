Ponsatí: «PDeCAT i ERC estan ocupats a mantenir les seves nòmines»

L'exconsellera d'Ensenyament de la Generalitat Clara Ponsatí va criticar el PDeCAT i ERC perquè considera que «estan molt ocupats a mantenir les seves posicions i a lluitar pels seus espais, les seves fronteres, i les seves nòmines». En una entrevista d' Eldiario.es recollida per Europa Press, ha lamentat que els partits independentistes «no comparteixen cap estratègia i de vegades ni objectius», per la qual cosa aposta per les iniciatives que abandonin aquesta divisió, com les primàries unitàries de l'independentisme que proposa el filòsof Jordi Graupera per a les eleccions municipals. Ponsatí va destacar que en el moviment social de l'independentisme no hi ha problemes d'unitat, però que «no té una traducció institucional» per les divisions entre els partits. «A nivell de base és una altra cosa, és un moviment molt transversal, en què no hi ha una ideologia definida, i per això no té problemes d'unitat. Però l'1 d'octubre, el moviment de bases generat llavors, no té una traducció institucional», va recriminar.



Alemanya nega intervenir en l'1-O

L'ambaixador d'Alemanya a Espanya, Heinz-Peter Tempel, va negar ahir que el Govern Federal que lidera Angela Merkel intervingués durant el referèndum d'independència de Catalunya l'1 d'octubre.