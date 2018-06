El Govern català nomena Mascarell delegat a Madrid i Serret a Brussel·les

El Govern va tornar a nomenar Ferran Mascarell com a delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, un càrrec que havia ocupat fins a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució el passat 27 d'octubre. Ho va anunciar la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Elsa Artadi, que va situar aquest nomenament com un gest de «restitució» en el càrrec després del seu cessament fruit de l'aplicació de l'article 155.

Mascarell (Sant Just Desvern, 1951), va ser conseller de Cultura de la Generalitat en dos períodes diferents, durant el Govern de Pasqual Maragall (2006) i el d'Artur Mas (2010-2016), i ocupava el càrrec de delegat del Govern a Madrid des del gener del 2016.

Relacionat amb el món de la cultura, Mascarell va dirigir l'ICUB (Institut de Cultura de Barcelona) i ha estat membre dels patronats de diverses entitats culturals, entre les quals es troben el MNAC, el CCCB, el MACBA o l'Auditori.

Mascarell es va oferir el mes de maig passat per a liderar una candidatura sobiranista conjunta per a les eleccions municipals del 2019 a Barcelona, i va afirmar que, arribat el cas, podria plantejar-se la possibilitat de liderar-la.

El Govern va acordar ahir la reobertura de sis delegacions a l'estranger -Suïssa, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, França i Estats Units- i reforça l'activitat de l'única que no es va tancar amb el 155, la de Brussel·les, amb l'exconsellera Meritxell Serret, imputada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, al front.

Després de la reunió del Consell Executiu, el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, va anunciar el decret d'obertura d'aquestes sis delegacions que tenia la Generalitat abans de la passada legislatura i que van ser tancades per l'anterior Govern del PP en aplicació de l'article 155 de la Constitució.

«El que farem és actuar a l'exterior amb totes les conseqüències, sentits i responsabilitat», va subratllar Maragall. El conseller també va asseverar que s'estan realitzant els tràmits per crear en les pròximes setmanes la setena delegació, en els «països nòrdics».

Més endavant, «pas a pas però sense parar», va detallar el conseller, s'obriran d'altres a Portugal, als Balcans o al nord d'Àfrica, fins que hi hagi «bastants més» de les que hi havia abans de l'octubre passat, quan el Govern de Carles Puigdemont va ser cessat.



Visita d'Iceta a Brussel·les

El líder del PSC, Miquel Iceta, va mostrar ahir la seva esperança que després de la reunió del pròxim 9 de juliol a Moncloa entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, s'aconsegueixi passar a una nova etapa a Catalunya, cosa que, va dir, «dependrà de les dues parts».

A Brussel·les, on es va reunir amb diversos alts càrrecs europeus, el socialista Iceta va fer una crida a Quim Torra per aprofitar «la finestra d'oportunitat» que s'obre per a Catalunya amb el canvi de Govern a la Moncloa.Iceta va qualificar d'«error» el nomenament anunciat aquest dimarts pel Govern i ha sostingut que «val la pena» situar en llocs de responsabilitat «a persones que puguin desenvolupar les seves funcions en plenitud».