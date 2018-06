Pascal vol que Puigdemont sigui el president del PDeCAT

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha manifestat que li agradaria que Carles Puigdemont fos escollit president del partit en el marc de l'assemblea ordinària que el PDeCAT celebrarà del 20 al 22 de juliol. Així mateix, en una entrevista a l'Ara, Pascal ha apostat perquè els exconsellers Josep Rull, Jordi Turull i Quim Forn, en presó provisional, i l'exconseller Lluís Puig, que és a Brussel·les, assumeixin les vicepresidències "més polítiques". L'actual coordinadora general defensa que cal una candidatura de "síntesi" formada per diferents sensibilitats per "reforçar" el partit. I ha considerat que el més important és arreglar les "picabaralles públiques" que s'han produït i incloure els que creuen que les coses "s'haurien d'haver fet d'una altra manera".

Segons Pascal, en aquesta candidatura amplia, ella assumiria la secretaria general i David Bonvehí la secretaria d'organització. Ha explicat que s'han començat a fer els "primers contactes" per confeccionar la candidatura però que encara hi ha converses pendents i s'ha mostrat prudent. "El lideratge i la potència que té el president no només al nostre partit el fa una persona indispensable i li permet prendre les decisions que calgui. Creiem que pot ser una bona fórmula", ha defensat en referència a Puigdemont.

Preguntat per l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, ha considerat que no hi ha "diferències de base molt rellevants" i l'ha convidat a formar part de la mateixa candidatura.