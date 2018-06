El cardenal Omella va mediar entre Rajoy i Puigdemont davant la convocatòria de l'1-O

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha destapat que va mediar entre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, davant la convocatòria de l'1-O i en els dies previs a la declaració d'independència.

"He fet el que he pogut, he parlat amb uns i altres en aquells moments de tensió", ha reconegut Omella aquest dissabte al programa 'El Divan' de Sílvia Cóppulo a Catalunya Ràdio.

"Rajoy em va escoltar molt bé. I també el senyor Puigdemont. Tant un com l'altre", ha precisat el cardenal arquebisbe de Barcelona, que també ha criticat la presó preventiva dels líders independentistes per "excessiva". "Una presó preventiva tan llarga et dona molts interrogants. El millor seria fer el judici al més aviat possible o que almenys estiguessin a prop de Catalunya o a casa d'ells esperant el judici", ha reflexionat en veu alta Omella.

Finalment, l'arquebisbe de Barcelona ha volgut mostrar la seva sorpresa per l'absolució dels membres de 'La Manada': "Estic consternat", ha etzibat Omella.