El Govern trasllada Forcadell i Bassa a la presó de Puig de les Basses de Figueres

La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries va autoritzar «a partir de la tarda» d'ahir el trasllat a presons de Catalunya de l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i altres cinc polítics processats pel Tribunal Suprem en situació de presó provisional, segons va informar el Ministeri de l'Interior.

A més de Junqueras, seran conduïts a presons catalanes els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Quan tinguin contestació del Suprem faran el mateix amb els excosellers Joquim Forn, Jordi Turrull i Josep Rull.

Segons Interior, «aquest fet es produirà una vegada que, en aquests sis casos, s'han dut a terme els tràmits preceptius per a aquest tipus de trasllats». D'aquesta forma, els sis encausats ingressaran «previsiblement entre aquest dimecres i dijous a centres penitenciaris dependents dels Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya», prèvia aturada a un centre de Saragossa. La Direcció general de Serveis Penitenciaris de la Conselleria de Justícia de la Generalitat, de qui depèn la gestió dels centres penitenciaris a Catalunya, va rebre ahir la comunicació oficial del trasllat per part del Govern central i les destinacions són els que l'administració penitenciària ha considerat més adequats, han informat a Europa Press fonts penitenciàries catalanes. Aquestes fonts van precisar que els polítics homes ingressaran a la presó de Lledoners a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), mentre que l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa aniran a la presó de Puig dels Basses, a Figueres.



«Més endavant»

Els excosellers Joquim Forn, Jordi Turrull i Josep Rull seran traslladats «més endavant», segons el Ministeri de l'Interior, a causa que els tràmits judicials no han conclòs per a aquests tres presos preventius que van sol·licitar al jutge Pablo Llarena autorització per ser trasllats després que els altres sis polítics catalans.

En tenir cedides les competències en matèria penitenciària, la Generalitat de Catalunya és qui disposa sobre les presons i la vida a la presó de la seva població reclusa. Fonts penitenciàries van explicar a Europa Press que l'encarregada del trasllat dels polítics catalans és la Guàrdia Civil i que s'havia optat per una conducció ordinària, enfront de l'opció d'un trasllat especial i directe.

Aquestes fonts es remeten a criteris de seguretat per no revelar detalls sobre el trasllat referent a si s'utilitzarà una o diverses presons de forma transitòria. Recorden que la Guàrdia Civil té establertes les seves línies de conducció segons la gestió de recursos públics dels quals disposen i especifiquen, per exemple, que el trasllat Madrid-Barcelona no es fa en aquest cas ni en cap altre de forma directa, excepte en les conduccions especials.

La conducció especial i directa de presó a presó es va descartar per no existir la urgència que demanda, per exemple, una citació judicial. Serveis Penitenciaris va assegurar que prendria la decisió sobre la destinació en base principalment a l'elecció de cadascun d'ells, si bé podia haver-hi alguna modificació en funció de qüestions logístiques.

Les condicions que tindran una vegada siguin traslladats a una presó catalana dependran de la direcció del centre penitenciari sobre la base del reglament penitenciari, i les fonts consultades van expressar que estaran subjectes a les mateixes normes i drets i al mateix reglament i llei penitenciària que la resta de presos.



Queixes dels presos

Estant empresonats a Madrid, Institucions Penitenciàries va obrir expedients sancionadors a Oriol Junqueras i a Jordi Sánchez per incomplir les normes internes en realitzar entrevistes per a mitjans de comunicació o comunicar-se amb l'exterior al marge del protocol comú per a la resta de presos.

Els polítics catalans també es van queixar del tracte rebut en algun trasllat i es va investigar uns policies que se'n van burlar quan feien guàrdia esperant la seva sortida de l'Audiència Nacional sota custòdia de les Forces de Seguretat de l'Estat.



Les mateixes hores que a Madrid

Els polítics independentistes presos podran veure les seves famílies el mateix nombre d'hores que a les presons madrilenyes una vegada siguin traslladats a presons catalanes, si bé els que tenen fills de fins a deu anys disposaran d'una mica més de temps i més freqüència per estar amb ells.

El candidat a la presidència del PP Pablo Casado va afirmar que amb el trasllat a presons Pedro Sánchez, paga «la factura» pel suport dels nacionalistes catalans a la «moció de censura molt sospitosa». I la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, afirma que el trasllat de polítics presos és un «nou pagament» de Sánchez.