La Fiscalia escocesa reclama l'extradició de Ponsatí per «traïció»

Un tribunal d'Edimburg va fixar ahir per al pròxim 23 de juliol una nova vista preliminar en el procés d'extradició de l'exconsellera catalana Clara Ponsatí, a qui la Justícia espanyola reclama per l'organització del referèndum il·legal del 2017 a Catalunya. Ponsatí, a la qual la justícia espanyola imputa els delictes de rebel·lió i malversació de fons públics, no s'ha personat davant la cort, ja que està legalment exempta de participar en aquestes sessions preparatòries del judici, que s'iniciarà el 30 de juliol.

Durant una breu vista, la Fiscalia -que actua en representació d'Espanya- ha comunicat al funcionari judicial de torn, Nigel Ross, els càrrecs que s'imputen a Ponsatí d'acord amb la legislació escocesa, que no té en compte el delicte de rebel·lió.

Com ja va avançar ahir la defensa de Ponsatí en un comunicat, aquests càrrecs són els de «traïció» i «conspiració per alterar la Constitució per mitjans criminals». La imputació del delicte de traïció ha creat certa polèmica, ja que es basa en una llei promulgada el 1351 i revisada el 1848 que, entre les seves ofenses, inclou la d'iniciar una guerra contra la Reina d'Anglaterra. Durant la vista, la Fiscalia va reconèixer que es tracta d'un càrrec la redacció del qual està feta en un llenguatge antiquat.



Reagrupament de presos

Els nou polítics independentistes presos es reagruparan la setmana que ve a Catalunya, amb el trasllat dels exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull a la presó de Lledoners, on estan ingressats des d'ahir els seus companys Oriol Junqueras, Raül Romeva i els «Jordis». Els quatre presos que ja són a Lledoners podran rebre a partir d'avui, la visita dels seus familiars, dins de l'horari habitual al centre, que habilita que se celebrin aquestes trobades els divendres, dissabtes i diumenges.

En espera de poder veure les seves famílies, van ser els advocats dels interns els que s'han reunit avui amb els polítics a la presó. L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va visitar ahir l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa a la presó Puig de les Basses de Figueres.



Detingut per agredir un CDR

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home de 47 anys com a presumpte autor de l'agressió a un membre d'un CDR la nit d'ahir als voltants de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages).