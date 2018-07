Torra qualifica «d'indecència» la presó per a Forcadell i Bassa

El president català, Quim Torra, va visitar ahir a la tarda les dues polítiques independentistes que dimecres van ingressar a la presó Puig de les Bassas de Figueres, Carme Forcadell i Dolors Bassa, i va qualificar «d'indecència» que totes dues estiguin a la presó.

Torra, acompanyat pel vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va explicar a la seva sortida, en un parlament sense preguntes, que «mai» una presidenta d'un parlament com Forcadell, «que va permetre un debat», o una exconsellera «que va cedir presumptament uns centres cívics», no haurien de ser a la presó.

El president de la Generalitat va estar dues hores i mitja a l'interior de la presó i va explicar que les dues polítiques van mostrar «una força i coratge» que va voler traslladar a la població, així com l'agraïment de totes dues per les mostres de solidaritat rebudes.

«Que la política torni a la política i que elles siguin lliures», va desitjar Quim Torra, per afegir que tant Carme Forcadell com Dolors Bassa li van demanar que diguin «que no són moneda de canvi de cap negociació ni tracte».

A tres dies de la reunió amb el president espanyol, Pedro Sánchez, Torra va insistir que cap de les dues són «objecte de negociació» i va afegir que totes dues només volen que se les reivindiqui i se segueixi «lluitant per elles i la seva llibertat». El president del Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, van visitar ahir els polítics independentistes ingressats des de dimecres passat a la presó catalana de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada.

Segons va poder comprovar Efe, Torrent i Aragonès, que van arribar per separat a la presó, van sortit cap a les 13:00 hores del centre penitenciari de Lledoners, on des de dimecres són entre reixes en el mòdul 2 l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva i els «Jordis».