Detenen dos lladres que es feien passar per menors d'edat

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos lladres que es feien passar per menors d'edat per minimitzar l'acció penal i als quals s'atribueixen una desena de robatoris a pisos del Vallès Occidental, al costat d'un menor. Després de l'arrest dels tres membres del grup el passat 27 de juny per una onada de robatoris, els agents van comprovar que dos d'ells, que han ingressat en presó preventiva per ordre judicial, tenen més de 18 anys malgrat que en anteriors ocasions havien mentit sobre la seva edat real fent-se passar per menors d'edat.

El tercer arrestat, que en aquest cas sí que era menor d'edat, va passar a disposició de la Fiscalia de Menors, que ha ordenat que quedi en llibertat però sota tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia).

Els tres detinguts acumulaven un gran nombre de detencions prèvies, en les quals constaven com a menors, ja que suposadament dos d'ells van utilitzar documentació falsa per simular que eren menors i minimitzar així els efectes d'una eventual acció penal.