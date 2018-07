Ratafia contra la MAT, una visita a la font de Machado i tuits en català

Un dels regals que Quim Torra va fer ahir a Pedro Sánchez va ser una ampolla de la ratafia Corriols. Es tracta d'un licor elaborat amb l'objectiu de recaptar fons per a la lluita contra la MAT. La ratafia Corriols es va fer amb herbes recollides a Sant Pere Cercada i altres racons de les Guilleries preservats de la construcció del ramal de la línia de Molt Alta Tensió i es va crear a partir de la recepta especial de la farmacèutica i ratafiaire Anna Selga. Al seu torn, Pedro Sánchez, va ensenyar ahir al president de la Generalitat, Quim Torra, la font situada als jardins del Palau de la Moncloa i que era el lloc de les cites secretes entre Antonio Machado i Pilar de Valderrama Guiomar. Torra va mostrar a Sánchez la seva curiositat per conèixer aquesta font després que tots dos en parlessin en la conversa que van mantenir el mes passat a Tarragona amb motiu de la inauguració dels Jocs Mediterranis. Al llarg d'aquest passeig el president de la Generalitat va tenir oportunitat de conèixer també la gossa Turca, mascota de la família del cap del Govern. Un altre gest que va tenir Sánchez va ser a través de Twitter. El compte de la Moncloa va tuitejar en català el missatge següent: «Una crisi política requereix una solució política. Aquesta reunió és un punt d'arrencada constructiu per a la normalització de les relacions».