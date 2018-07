El Suprem estudia rebutjar l'entrega de Puigdemont per malversació

El Suprem estudia rebutjar l'entrega de Puigdemont per malversació ACN

La decisió de la justícia alemanya d'extradir Carles Puigdemont deixa al Tribunal Suprem en el compromís de decidir si accepta l'extradició per jutjar a Puigdemont només per malversació, mentre es manté el processament per rebel·lió per a d'altres imputats en el procés.

Fins al moment, tant el Suprem com la Fiscalia han rebutjat la hipòtesi de jutjar qui liderava el procés per malversació, un delicte castigat amb un màxim de vuit anys de presó, i als seus subordinats per rebel·lió, cosa que els podria suposar condemnes de fins a 25 anys.

Davant d'aquesta circumstància, Llarena podria inclinar-se finalment per rebutjar el lliurament de Puigdemont, que seguiria en llibertat però amb l'amenaça de ser detingut i posat a disposició de la justícia quan torni a Espanya, fins que dins de 20 anys prescrigui el delicte.

Fonts judicials apunten que una opció plausible és que Llarena acudeixi al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) perquè estudiï aquesta decisió del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein i analitzar si el procediment d'extradició s'està desenvolupant correctament.

La decisió del tribunal de Schleswig-Holstein

L'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein va explicar en un comunicat que va considerar «no admissible» la petició d'extradició per rebel·lió, sol·licitada pel jutge Pablo Llarena del Tribunal Suprem espanyol, reiterant els arguments que ja havia exposat prèviament, en els quals apuntava que no es va produir el grau de violència «suficient». «A la quantitat de violència que preveu el delicte d'alta traïció (equivalent alemany al tipus espanyol de rebel·lió) no s'hi va arribar en els enfrontaments a Espanya», assegura la resolució.

Tampoc admet el delicte de pertorbació de l'ordre públic, que va plantejar també la Justícia espanyola en el cas que no s'admetés finalment el delicte de rebel·lió.

L'audiència sí que admet la petició d'extradició per malversació de fons públics en relació amb l'organització del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, indicant que, com diu el Suprem espanyol, Puigdemont podria haver tingut una «corresponsabilitat» en decisions que van suposar una càrrega per a les arques públiques.

«Que aquestes acusacions es demostrin és una qüestió que s'ha d'aclarir exclusivament en el marc del procés penal a Espanya», diu el text. El tribunal va decidir també que, fins que s'executi l'extradició -competència de la Fiscalia de Schleswig-Holstein-, Puigdemont pot seguir com fins ara, en llibertat amb fiança, perquè «sempre» ha compleret amb les obligacions derivades de la seva situació legal.

L'Audiència va desdenyar els arguments de la defensa del líder sobiranista, que demanava no extradir a Espanya Puigdemont en considerar-lo un perseguit polític i que no podria tenir un judici just.