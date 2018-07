Torrent insta la Fiscalia a «retirar les acusacions» de rebel·lió

El president del Parlament, Roger Torrent, ha instat la Fiscalia i la nova fiscal general de l´Estat, María José Segarra, a "retirar les acusacions de rebel·lió" contra els processats pel cas de l´1-O, després que la justícia alemanya hagi acceptat extraditar l´expresident Carles Puigdemont a Espanya per malversació però no per la resta de delictes que li imputen a l´Estat, entre ells el de rebel·lió. En una entrevista a l´ACN, Torrent ha considerat que "vist el que diuen els tribunals europeus, queda cada cop més clar que per a la fiscal general de l´estat és imperatiu que retiri acusacions que són absolutament mentida i que no es creu ningú més que Llarena". "Ara té una oportunitat per demostrar que vol un diàleg franc, sincer i en termes democràtics. Té l´oportunitat de demostrar-ho retirant les acusacions per rebel·lió", ha sentenciat.

I és que el president del Parlament veu la decisió de la justícia alemanya com un element que demostra que el que venen reclamant els independentistes té suport en els tribunals internacionals. "No és només que ho diem nosaltres i que els fets vagin demostrant les evidències que no hi ha delicte, és que a més ho demostren els tribunals europeus. Ja no és només una cosa que els republicans diguem això, ho diuen altres tribunals", ha comentat, tot afegint que creu que, després d´això, "l´únic camí que pot tenir la Fiscalia si realment vol fer justícia i ser justa és retirar unes acusacions que no haurien d´haver existit mai".



"L´esfondrament definitiu del relat macabre"

Davant la possibilitat que el Suprem acabi per retirar l´euroordre per no acceptar una extradició de Puigdemont únicament per malversació, Torrent creu que si això passa s´estaria "posant de manifest de nou aquesta història que està inventant un tribunal i no es creu ningú". "Si el jutge retira l´euroordre, suposaria el desmuntatge i l´esfondrament definitiu de tot aquest conte, aquest relat macabre que ha fet Llarena", ha etzibat, tot afegint que un moviment com aquest "donaria més arguments als que reclamen justícia" i l´alliberament dels presos i el retorn dels que són a l´estranger.

D´altra banda, Torrent admet que l´independentisme està en un moment reflexiu que permet fer balanç, autocrítica i agafar "impuls" per tirar endavant el seu projecte. En aquest sentit, prefereix no mullar-se sobre quin ha de ser el full de ruta concret que hauria de seguir el sobiranisme en els propers mesos i anys, però sí s´atreveix a reclamar "la màxima unitat política possible, que hi hagi un plantejament comú de cap a on ha d´anar el país en un futur". "Hem de saber cap a on ha d´anar el país, hem de construir grans consensos sobre cap a on anar els propers mesos i anys. És un exercici que ens reclama legítimament la ciutadania i que hem de saber donar", afegeix a l´entrevista a l´ACN.

És per això que Torrent creu que el moviment independentista ha de tenir clar que ha d´aspirar a "dues coses intrínsecament lligades com són tenir una legislatura llarga per poder dur a terme tot el que plantegi el Govern i les majories del Parlament, i saber cap a on s´ha d´anar". "Una legislatura llarga per se no aporta res, però és necessària si sabem on anar. Primer hem de saber on anem i explicar-ho, i a partir d´aquí, implementar-ho. I per fer-ho, necessitem que la legislatura sigui llarga", ha conclòs el president del Parlament.