Descobreixen un reclús amb un mòbil que volia gravar els presos a Lledoners

Funcionaris de la presó de Lledoners, on estan ingressats des d'aquesta setmana set dels presos independentistes, han desbaratat un pla per gravar imatges d'ells dins de la presó en descobrir que un reclús tenia un telèfon mòbil i una oferta per vendre les imatges per 15.000 euros.

Segons fonts de la Conselleria de Justícia, el reclús a qui es va trobar l' smartphone -els telèfons estan prohibits dintre de la presó- serà sancionat i traslladat a un altre centre penitenciari.

La investigació feta pels Serveis Penitenciaris de la Generalitat va descobrir que el reclús ocultava un telèfon mòbil amb càmera i que tenia la intenció de gravar imatges dels presos independentistes dins del centre penitenciari, situat a Sant Joan de Vilatorrada.

La investigació, segons fonts del Departament de Justícia, també ha revelat que el reclús hauria rebut un oferiment de 15.000 euros per les imatges, encara que es desconeix qui estava interessat a comprar-les.

El descobriment del telèfon mòbil, amagat a la zona de paqueteria, es va produir dijous passat per part de funcionaris del mòdul 2 del centre penitenciari de Lledoners.

Les càmeres de vigilància internes van revelar que el telèfon mòbil, que no tenia targeta per poder trucar, l'havia amagat allà un reclús que compleix condemna per tràfic de drogues, encara que la investigació no ha pogut determinar com va entrar al centre el cel·lular.

Fonts del Departament de Justícia de la Generalitat han destacat la professionalitat i el zel dels funcionaris penitenciaris que han evitat la difusió d'imatges dels presos independentistes, el que ja va passar en el cas d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Jordi Rull i Joaquim Forn quan estaven internats a la presó d'Estremera. Ara, a la presó de Lledoners, a més d'aquests polítics, també hi ha ingressats Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.