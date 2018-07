Escridassen Inés Arrimadas durant una visita a Canet de Mar

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, va ser escridassada ahir a Canet de Mar, per un grup de veïns del municipi durant la passejada que va fer la comitiva del partit per la localitat costanera. Arrimadas va viure moments de tensió verbal després que, segons el partit taronja, l'Ajuntament no els permetés organitzar un acte polític a la Riera de Sant Domènech, que dona accés a la platja, perquè amb anterioritat s'hi havia programat un altre acte de la Festa Major que la localitat celebra aquest cap de setmana.

Arrimadas va assegurar que van proposar a l'Ajuntament un altre lloc alternatiu, si bé l'alcaldessa de Canet, Blanca Arbell (ERC), va afirmar ahir que Cs no va proposar cap alternativa al primer emplaçament ni van optar per venir un altre dia en què no hi hagués tanta activitat, «fet que demostra que han vingut a provocar». Canet de Mar va ser escenari setmanes enrere d'un enfrontament entre independentistes i contraris a la independència quan els primers van plantar a la platja diverses creus grogues per reclamar la llibertat dels polítics sobiranistes presos.

D'altra banda, la líder de Cs va reclamar ahir a Canet la reconstrucció de la «convivència» a Catalunya, trencada, va dir, pel Govern de la Generalitat en els últims anys. La líder taronja va denunciar «una Catalunya dividida en què una part pensa que s'ha d'expulsar l'altra, com ens estan fent avui -ahir- a nosaltres». Va destacar que mentre Cs condemna el Parlament «totes les agressions», vinguin d'on vinguin, «els partits independentistes no han condemnat encara el Parlament la violència dels CDRs o de persones que donen suport la independència».

Segons Arrimadas, «hi ha informació de la mateixa Generalitat en què consten més d'un centenar d'agressions o actes violents dels CDRs», que no han estat condemnats per les forces independentistes en seu parlamentària. Com a partit amb més suport en les últimes eleccions catalanes, Ciutadans, va afegir Arrimadas, seguirà «defensant amb valentia i fermesa una Catalunya per a tots» i que «es respecti la neutralitat de l'espai públic».