Quatre lladres assalten i fugen a trets d'una joieria a Castelldefels

Quatre lladres armats amb pistoles van assaltar ahir una joieria del centre comercial Ànec Blau de Castelldefels (Baix Llobregat), en un atracament en el qual van disparar contra un mosso fora de servei que intentava sense èxit evitar que fugissin, encara que ningú va quedar ferit a l'edifici. L'atracament es va produir cap a les 11 del matí en la joieria José Luis. Mentre els quatre lladres eren a l'interior de la joieria, una jove es va acostar ràpidament i els va llançar un objecte, i un dels assaltants, que portava un casc, va sortir encanonant-la amb una pistola, davant la qual cosa la noia va fugir a corre-cuita, segons s'aprecia en un vídeo gravat per un testimoni.

Els lladres van estar durant uns segons més a l'interior de l'establiment, omplint les bosses amb rellotges i joies dels aparadors, que anaven escombrant directament amb les mans per guardar-les amb la màxima rapidesa possible. Just quan sortien a corre-cuita de la joieria, un mosso fora de servei, que estava al centre comercial a la perruqueria, va dirigir-se cap al lloc apuntant els assaltants amb la seva arma de foc, per intentar evitar que fugissin. El mosso fora de servei -que portava encara la bata de la perruqueria- va forcejar amb un dels assaltants, al qual va intentar retenir agafant-li la bossa amb el botí, però aquest va poder finalment fugir al costat dels seus companys.

L'agent els va seguir fins a la porta del centre comercial quan es va sentir un parell de trets, efectuats suposadament pels lladres, ja que el policia no va arribar a disparar, segons fonts dels Mossos d'Esquadra.

Els lladres van aconseguir fugir del lloc en un cotxe que constava com a robat des de feia dos dies, i que poc després van localitzar cremat al carrer Leonardo da Vinci de Castelldefels. Els Mossos van tancar policialment l'àrea de Castelldefels i el seu entorn per identificar els lladres i detenir-los.