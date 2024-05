El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "A Midsummer Night's Dream".

Idea Original & Producció: CobosMikaCompany. Direcció Artística: Olga Cobos i Peter Mika. Ballarines: Mar Serra, Juliette Masson, Elisa Picq i Noa Mika.

CobosMika Company presenta una versió de la comèdia de “A Midsummer Night’s Dream” de Shakespeare, fusionant la dramatúrgia i la dansa contemporània per fer gaudir al públic d'una experiència escènica completa. Sota la direcció coreogràfica i artística d’Olga Cobos, la direcció dramatúrgica de Jorge Fuentes i un equip format per 4 ballarines més un intèrpret, ens endinsem en una història que combina l’humor, la fantasia i el romanç.

La historia ens trasllada a l’antiga Atenes, el bressol de la nostra cultura. Dues parelles fugen al bosc, una per protegir el seu amor (Hèrmia i Lisandre) i l’altre seguint la primera (Helena i Demetri). Al bosc hi trobaran els éssers fantàstics, Titània i Flor de Pèsol per una banda i Oberón i Puck per l’altra, que mitjançant els seus encanteris i jocs crearan la confusió entre tots plegats. L’endemà, el nou dia els sorprendrà, els joves hauran trobat el veritable amor, els reis del bosc faran les paus, i els artesans podran representar la seva obra davant els nuvis.

Dissabte 25 de maig a les 20h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 23 de maig. Promoció limitada.