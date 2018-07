Miquel Iceta: La majoria independentista és ostatge de Puigdemont

El president del grup parlamentari de PSC-Units, Miquel Iceta, ha lamentat la jornada d'aquest dimecres al Parlament. N'ha parlat com un dia "trist", una "jornada negra". I en aquest context ha advertit que la majoria independentista de JxCat, ERC i la CUP a la cambra és "ostatge dels interessos de Carles Puigdemont". Ho ha assegurat en roda de premsa al Parlament després que s'hagi desconvocat formalment la sessió plenària. Iceta ha lamentat així que la Mesa no hagi aplicat "amb intel·ligència el plantejament" del jutge Pablo Llarena a la interlocutòria sobre els diputats suspesos, una "sortida" en forma de substitució temporal. "La divisió de l'independentisme i l'oposició de Cs ho han fet impossible; hem estimat que era preferible desconvocar el ple i no entrar en un terreny d'inseguretat jurídica o de desacatament", ha resolt Iceta.

En aquest context, Iceta ha advertit també que hi ha "massa" veus al Parlament que se "senten més còmodes en el conflicte" que en la recerca de "solucions acordades". Per això ha defensat la posició del seu grup parlamentari –és membre de la Mesa David Pérez com a secretari segon. "Estem convençuts que hem fet el que tocava", ha assegurat Iceta a l'espera que el Parlament segueixi en marxa la propera setmana amb reunions dels òrgans polítics i de comissions.

En aquest context entén que es podria convocar un ple aquest juliol si prosperés la proposta per a la substitució dels diputats suspesos –ERC i el PSC hi han votat a favor; Cs i Josep Costa (JxCat), en contra; i Eusebi Campdepadrós (JxCat) s'ha abstingut. "No podem fer un ple si alguns s'encaparren en no acatar una resolució judicial", ha insistit Iceta. El dirigent dels socialistes ha admès que la proposta de substitució temporal no és al reglament del Parlament però ha defensat que tampoc hi és la delegació de vot en els supòsits de diputats empresonats com s'ha aplicat els darrers mesos. "Ens trobaríem en un segon exemple", ha dit. I accepten aquesta via perquè: "Volíem afavorir la seva substitució temporal per afavorir el normal funcionament de les institucions", ha afegit.

En roda de premsa, Iceta ha conclòs també que els diputats afectats haurien de cobrar la part proporcional del salari fins el dia que el Suprem va dictar la interlocutòria que implicava la suspensió. "La Mesa hauria de ser especialment curosa" en aquest sentit, ha resolt.