Mor un home en l'incendi d'una casa al migdia a la Bisbal del Penedès

Un home d'uns 50 anys va morir dimarts en l'incendi d'una casa a la Bisbal del Penedès situada al carrer del Flamenc Rosat, número 17, de la urbanització el Papagai, segons els Bombers que hi van enviar cinc dotacions terrestres. El foc va cremar un parell de sofàs a la sala menjador de la casa, que és on es va localitzar el cos sense vida de la víctima, a qui els Mossos d'Esquadra encara havien d'identificar. La resta de l'habitatge tan sols va quedar afectat per l'acumulació de fum i l'alta temperatura.

L'avís es va produïr a tres quarts i mig de tres de la tarda i el foc va quedar extingit una mitja hora més tard. A partir d'aquest moment, els Bombers de la Generalitat van continuar les seves tasques remullant els punts calents i ventilant tota la casa.

Un amic de la víctima que havia estat amb ell aquest matí va explicar que al migdia ha tornat a casa del finat perquè la parella sentimental d'aquest li ha dit que estava preocupada perquè no li agafava el telèfon.

Quan ha arribat no ha pogut accedir al domicili perquè ja en sortia fum, i ha estat aleshores quan ha trucat al telèfon 112 d'emergències.

Els veïns del costat de l'habitatge on han tingut lloc els fets no se n'havien adonat perquè des de fora no es veien ni flames ni fum.