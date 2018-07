Detenen un jove francès de 18 anys per una agressió sexual

Un noi francès de 18 anys va ser detingut per una suposada agressió sexual a una menor dins d'un càmping de Tarragona. Els joves són turistes que estiuegen amb les seves famílies en aquest càmping tarragoní. Els fets van tenir lloc la matinada de dilluns a dimarts, pels volts de dos quarts de tres. La noia, de 16 anys, que podria haver consumit alcohol, va ser traslladada a un centre hospitalari per fer-li un reconeixement mèdic.

El jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona, en funcions de guàrdia, va decretar llibertat provisional per al jove turista. El noi, de 18 anys, queda a disposició judicial sempre que es requereixi per una causa oberta per agressió sexual. El detingut, que va comptar amb intèrpret de francès, es va acollir al seu dret a no declarar.