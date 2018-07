Rajoy s'acomiada del PP traient pit pel 155 i sense assenyalar successor

Mariano Rajoy ha pronunciat aquest divendres el seu últim discurs com a president del PP sense assenyalar la seva preferència de successor o successora i traient pit per la seva actuació a Catalunya. 45 minuts on ha reivindicat la política de "carrer" davant la "pose" i la "fotografia", i on ha promès que quedarà a disposició del partit des de la segona fila. "M'aparto, però no me'n vaig, i sobretot, seré lleial", ha afirmat en el moment més aplaudit del seu discurs. L'expresident espanyol ha aprofitat l'ocasió per reivindicar la seva acció de govern, vantar-se de l'aplicació del 155 a Catalunya i atribuir la caiguda del seu govern a una "confabulació de perdedors i independentistes" que s'han colat "per la porta del darrere" a La Moncloa. També ha fet una defensa aferrissada de la política com "una activitat noble" que ell ha exercit, ha dit, "amb moderació i prudència".

El president espanyol ha demanat als seus successors que siguin "responsables" i es preparin per donar sempre la "resposta adequada", i ha volgut agrair la tasca dels que han estat al seu costat en aquests anys d'activitat. No ha fet referència a cap dels dos aspirants a la presidència del PP però si que ha demanat al partit que "mai oblidi que li importa Espanya" i que els espanyols "els esperen". "Mai en aquests anys m'ha faltat el vostre suport i la vostra lleialtat, i el que he rebut de vosaltres és molt més del que mereixo. De tot cor, moltíssimes gràcies", ha conclòs.



Es vanta del 155



Durant el seu discurs, Rajoy ha reivindicat la tasca del seu executiu en matèria econòmica i també pel que fa a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya (el un dels moments més aplaudits), una decisió que "no va ser fàcil" i que demanava combinar "fermesa i prudència". "No era fàcil, però vam saber arbitrar formules i es va fer, el govern autonòmic que va declarar la independència va ser cessat, un fet sense precedents a la nostra història i a la d'Europa", i ara "els responsables d'aquells actes estan responen als tribunals o fugits de la justícia", i "Puigdemont no ha tornat a ocupar la presidència de la Generalitat", ha dit.

En aquest sentit ha insistit que "Catalunya com se sap no es va independitzar, i no perquè no ho intentessin, i en vam tenir prou aplicant la llei". Ara, ha afegit, després de l'aplicació del 155 "avui tothom sap que l'Estat de dret es pot defensar amb l'arma més democràtica que existeix, que és la llei". En aquest sentit ha afirmat que el seu va ser un govern "disposat a parlar" però "no a cedir" i si a "posar fre" al procés independentista.



"Catalunya necessita llibertat"



Rajoy ha assegurat que l'única sobirania que existeix a Espanya és la de la "nació espanyola", una sobirania, ha dit, que és "prèvia a la Constitució" i que implica que Espanya és una nació "unida i igual". "No deixem que ningú desviï la qüestió, perquè ningú trencarà la sobirania, i el que necessita Catalunya és la llibertat i llibertat també el que necessiten els catalans que no passen per l'anella de la independència".



"Una confabulació de perdedors i independentistes"



Segons Rajoy, el govern de Sánchez "s'ha colat per la porta del darere" mitjançant "una confabulació de perdedors i independentistes" que va guanyar la moció de censura, i van "interrompre una tasca amb èxits cada vegada més inquietants per als seus interessos". "Alguns s'han conjurat per evitar que un govern del PP es negués a fer concessions als terroristes" i "ara hi ha un govern dèbil al que cobraran cars els seus suports".



"Hem derrotat a ETA a canvi de res"



Rajoy també ha reivindicat la seva fermesa respecte a ETA, a la que "mai" ha pagat cap preu ni tan sols pel que fa a l'acostament de presos. "No ho vam fer perquè no s'ho mereixen les víctimes del terrorisme amb les que encara estan en deute els terroristes". "La nostra política ha consistit en aplicar la llei, respectar les resolucions judicials, donar suport a les forces i cossos de seguretat de l'Estat i cooperar amb els nostres països amics", i amb això "hem derrotat a ETA a canvi de res".



Crítica la política de "fotografia"



També ha reivindicat la política de "carrer" recordant que ara està de moda "presentar-se a política amb molt de pose, molta sensibleria i poca substància", però "no pot ser polític qui no és capaç de ser impopular, perquè no sempre es comprenen les decisions d'un govern i buscar l'aplaudiment a qualsevol preu és incompatible amb la recerca del bé comú". "A diferència d'altres nosaltres sempre hem estat en l'important, en la substància, en el que de veritat afecta la vida de les persones encara que no aparegui a la premsa", perquè la política "no es construeix amb fotografies" sinó amb "feina, responsabilitat, prudència i voluntat de concòrdia".



Rajoy i l'himne d'Espanya



El PP ha obert el Congrés Extraordinari amb l'himne d'Espanya i amb un llarg aplaudiment a Mariano Rajoy, que ha estat aclamat amb crits de 'president, president' i s'ha emocionat amb l'homenatge. Rajoy ha estat amb diferència el protagonista més aplaudit aquest divendres quan ha arribat al saló d'actes de l'Hotel Auditorium, on ha obtingut l'ovació unànime d'un auditori que minuts abans s'havia mostrat dividit amb l'entrada de Soraya Sáenz de Santamaría i Pablo Casado.



Sáenz de Santamaría es presenta com la "candidata de les bases"



Abans del seu discurs els dos candidats s'han dirigit als mitjans de comunicació. Soraya Sáenz de Santamaría per agrair al president espanyol els seus anys de govern. "D'ell hem après el que és fer política i prioritzar sempre els interessos d'Espanya", ha afirmat l'exvicepresidenta que ha recordat que la victòria a la primera fase de les primàries fa que ella arribi al Congrés Extraordinari com a "candidata de les bases", cosa que li dona "força i energia per afrontar el dia de demà". Ha afirmat que mantindrà una "campanya en positiu fins al final".



Casado promet un projecte "constructiu, no revisionista"



Pablo Casado també ha volgut agrair la tasca a Mariano Rajoy que "ens ha permès celebrar un Congrés lliure". "Avui és el dia de reivindicar el nostre llegat i homenatjar el nostre president", ha afirmat Casado, que ha insistit que si ell guanya "ningú perd". "Crec que falta un canvi d'etapa constructiu, no revisionista, orgullós del nostre passat present, però és important dir als espanyols que el PP torna a sortir a guanyar" i "sobretot tornar a abraçar els nostres compatriotes per dir-los que aquest és el millor projecte".



Cospedal s'acomiada



La fins ara secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, també s'ha acomiadat aquest divendres del càrrec, un cop desbancada del procés del primàries. "No albergo cap frustració, us vull donar les gràcies a tots, i deixo la secretaria general amb el sentir del deure complert i els desitjos de felicitat per a tots", ha afirmat abans de reivindicar "l'orgull de pertànyer a un partit que estima Espanya".