Suspenen cautelarment el reglament que limita les llicències VTC a Barcelona

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès cautelarment el reglament d'ordenació de l'activitat del transport urbà VTC (lloguer de vehicles amb conductor), com Uber i Cabify, que havia impulsat l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), tal com sol·licitava la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). En un acte es convoca la CNMC, que va presentar un recurs contenciós contra el reglament, i l'AMB, impulsora de la mesura, per a una vista dijous 26 de juliol a les deu del matí. El jutjat considera que el propòsit del reglament impugnat és «de disminuir sensiblement el nombre d'autoritzacions VTC operatives a l'entorn metropolità de Barcelona».

«Ens enfrontem, doncs, a una norma reglamentària que presenta tota l'aparença de pretendre esbiaixar que les autoritzacions VTC són títols habilitants estatals (gestionats a Catalunya per la Generalitat) que per si mateixos permetin la realització de serveis urbans i interurbans a tot el territori estatal», argumenten. Així, consideren que precisament per la seva naturalesa i abast «no es pot veure curtcircuitat per altres títols habilitants indegudament juxtaposats», i consideren dubtosa la compatibilitat del reglament metropolità amb la llei de garantia de la unitat de mercat. Asseguren que amb l'entrada en vigor del reglament poden «derivar-se danys i perjudicis» difícils de reparar, a més de que suposaria la pèrdua automàtica de vigència de bona part de les autoritzacions VTC de l'àmbit metropolità. Tot això comportaria, a ulls del tribunal, un «perjudici per als clients del servei, pèrdua de llocs de treball, pèrdua d'inversions i depreciació d'actius», mentre que no aprecia que la paralització de l'entrada en vigor es tradueixi en un empitjorament significatiu de les condicions del servei de taxi a la ciutat.



Recursos similars

Fonts de la CNMC, que han recorregut normatives similars dels ajuntaments de Màlaga i Còrdova, van valorar positivament la decisió del TSJC i van recordar que la seva posició és que en aquest àmbit «no es poden posar portes al camp», encara que destaquen que tothom ha de complir les normes, les plataformes igual que altres col·lectius. L'Àrea Metropolitana de Barcelona considera que Foment s'ha precipitat en recórrer el reglament d'aquesta entitat que regula les llicències VTC i limita l'actuació de companyies com Uber i Cabify.