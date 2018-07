L'Ajuntament de Vic denunciarà per delicte d'odi el conductor que va envestir les creus

L'Ajuntament de Vic denunciarà per un delicte d'incitació a l'odi el conductor que el diumenge va atropellar diverses fileres de creus grogues a la plaça Major, un veí de la població que segons sembla pateix algun trastorn mental i al qual la Policia Local va citar a declarar ahir, assistit d'advocat. No obstant, el conductor es va negar a declarar davant la policia local.

Ho va revelar l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, que va afegir que es tractava d'un fet aïllat: «Això ens dona peu a pensar que és una cosa aïllada, espontània, senzillament una pocasoltada».

Els fets van passar cap a les dues del migdia del diumenge, quan el cotxe va envair, a tota velocitat, l'espai tancat als vehicles privats i va envestir les creus de simbologia independentista que va trobar en el seu recorregut posant en perill algunes de les persones que hi havia a la plaça. Els testimonis van facilitar la matrícula del cotxe, que va fugir ràpidament.



Reaccions polítiques al succés

En referència al succés, alguns representants polítics van declarar la seva opinió al respecte. El president del PP català, Xavier García Albiol, va sostenir que era «comprensible» l'incident del diumenge a Vic encara que va assegurar que no ho compartia. «Sense compartir-ho, puc arribar a entendre-ho. No ho comparteixo però sí que puc entendre que la gent estigui farta», va afirmar ahir en una roda de premsa.

Albiol va criticar que plantar creus grogues en espais públics és «una coacció a la resta de ciutadans» que no són independentistes, per aquest motiu entén que algú pugui enfadar-se i reaccionar com el conductor del cotxe. Així, ha acusat l'independentisme de provocar aquest tipus de reaccions: «Estan aconseguint amb campanyes com aquesta que una part de la població exploti anímicament. I quan algú explota anímicament es poden viure situacions com les que es van viure ahir».

Per la seva part, la diputada de Cs, Sonia Sierra, va condemnar ahir, i «sense pal·liatius», que un vehicle envestís la plantada de creus grogues, per reclamar la llibertats dels dirigents polítics empresonats, a la plaça Major de Vic diumenge. «No es pot entrar en una zona de vianants posant en perill la seguretat de les persones, les imatges són terribles». En paral·lel, però, la diputada de la formació taronja va tornar a demanar que l'espai públic «sigui de tots» i que ningú se «n'apropiï». No volen que places, carrers i platges siguin «cementiris ideològics». «Una cosa és que tinguem aquesta opinió i l'altra, que entris amb un cotxe i et carreguis això», va resoldre.

El líder del seu partit, Albert Rivera, va advertir aquest dilluns que si l'Estat «desapareix» de Catalunya i no protegeix els catalans no independentistes, alguns «es prenen la justícia per la seva mà», com va fer el conductor que aquest diumenge va atropellar amb el seu cotxe les creus grogues col·locades a la plaça Major de Vic.

«Perquè ningú es prengui la justícia per la seva mà ni se li acudeixi intentar fer allò que no fa l'Estat, l'Estat ha d'actuar. Si desapareix, no protegeix i no fa complir la llei, correm el risc que es trenqui la convivència», va declarar el president del partit taronja.