Puigdemont: «No trigaré 20 anys a tornar a trepitjar terra catalana»

L'expresident català Carles Puigdemont ha afirmat avui a Berlín que el cap de setmana pròxim tornarà a Bèlgica i que des d'allà té la "voluntat de continuar el mandat de la gent" i prosseguir amb la seva activitat política.

Puigdemont ha fet aquestes declaracions en una roda de premsa a la capital alemanya al costat del seu equip d'advocats després de quedar en llibertat en aquest país després de la retirada de l'ordre d'extradició espanyola pels presumptes delictes de malversació de fons i rebel·lió.

"Sempre hem tingut disposició al diàleg, però cal abordar ja allò essencial, la relació entre Espanya i Catalunya", ha afirmat Puigdemont.

El líder sobiranista ha apreciat que amb el nou Govern espanyol, presidit pel socialista Pedro Sánchez, s'ha produït un "canvi d'estil, de clima i de llenguatge" i ha al·ludit al fet que l'entrevista que va mantenir el cap de l'Executiu espanyol amb el president de la Generalitat, Quim Torra, es va produir de "manera respectuosa".

"Però ara ha de venir el temps no dels gestos sinó dels fets", ha continuat Puigdemont, qui ha assegurat: "hem demostrat sempre disposició, i la tindrem sempre, al diàleg, però cal abordar el que és essencial".

"I no s'entendria que després de tot en les converses polítiques no es parlés de la relació entre Catalunya i Espanya", ha afegit Puigdemont, qui ha defensat que es respecti "la voluntat que decideixi un poble sobre el seu futur i el seu destí".



El Consell de la República i la Crida

Puigdemont ha confirmat que tornarà aquest dissabte a Bèlgica per reprendre la feina pel Consell de la República. "La meva activitat política se centrarà a Bèlgica", ha dit, assenyalant la seva "voluntat de continuar el mandat de la gent, treballar pels companys empresonats i perquè es produeixi un retorn a la normalitat de tots plegats". Tot i que no ha volgut donar dates sobre l'obertura de l'anomenat Consell de la República, Puigdemont ha dit que no esperaran gaire temps.

Pel que fa a la Crida, Puigdemont ha defensat que amb 40.000 adhesions ja "supera de molt tota la militància dels partits sobiranistes" i ha promès que serà "la gent" qui decidirà "com es liderarà, amb quina governança i amb quines prioritats".



La retirada del sou

L'expresident de la Generalitat ha descrit com a "paradoxal" la suspensió del sou dels diputats processats per rebel·lió. "És molt paradoxal que un diputat suspès tingui vot, pugui votar amb delegació i no cobri per fer-ho", ha assegurat. Segons Puigdemont, "tot el que toca Llarena es converteix en un galimaties".

El líder de JxCat també s'ha referit a l'acusació de malversació, que ha repetit que "no s'aguanta per enlloc". "El president del govern espanyol i el ministre de Finances han declarat oficialment que no es va gastar ni un sol euro públic en el referèndum. Però tot i això el jutge continua dient no una, sinó tres quantitats diferents del teòricament malversat", ha criticat.