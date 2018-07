Lamela exigeix una fiança de 78 milions a Sandro Rosell

La jutge Carmen Lamela va enviar a judici l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, la seva dona i quatre investigats més per blanquejar gairebé 20 milions d'euros que va obtenir de la Confederació Brasilera de Futbol, i li demana que en 24 hores dipositi una fiança de 78,6 milions per cobrir possibles indemnitzacions.

Fa dos dies, la Fiscalia de l'Audiència Nacional va presentar el seu escrit d'acusació contra ell sol·licitant una pena d'11 anys de presó per delictes de blanqueig i organització criminal, així com una multa de 59 milions d'euros.

A més de la fiança imposada a Rosell per cobrir les possibles responsabilitats civils que se li puguin imposar en sentència, la jutge de l'Audiència Nacional va reclamar també fiances de 73,3 milions a l'advocat andorrà Joan Besolí; de 66,6 milions a la dona de Rosell, Marta Pineda, i al presumpte testaferro Pedro Andrés Ramos, així com de 53,3 milions per a Shane Ohanessian i José Colomer, als quals també dóna un termini de 24 hores per dipositar-les. A més, en el transcurs d'aquesta investigació, Lamela va apreciar indicis de delicte en una conversa de Rosell en què s'al·ludia a la suposada compra il·legal d'un fetge per trasplantar-lo a l'exdefensa francès del FC Barcelona Eric Abidal. En l'escrit, la fiscal va afirmar que els acusats, «almenys des de l'any 2006, van formar una estructura estable, reforçada per vincles d'amistat i parentiu, dedicada al rentat de capitals a gran escala» dirigida per Rosell, a la presó per aquest cas i que era qui distribuïa els rols dins de l'organització.

Els encausats, va afegir, facilitaven a l'organització de Rosell «les seves relacions personals i professionals, els seus coneixements sobre operativa bancària, la creació i ús de denominacions socials de les que eren titulars, moltes d'elles, sense infraestructura i radicades en paradisos fins a les seves pròpies comptes bancàries».