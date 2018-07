Puigdemont reclama a Sánchez la recepta reservada per a Catalunya

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va advertir ahir al president espanyol Pedro Sánchez que ha de fer «els deures» amb Catalunya avisant-lo que «el període de gràcia s'acaba». En una roda de premsa a Brussel·les amb el president Quim Torra, Puigdemont va dir que és «lògic» i de «sentit comú» que els partits independentistes que van donar suport a la investidura de Sánchez li demanin que «posi fets sobre la taula» i que reveli quina és la «recepta per solucionar la petició política catalana de l'exercici del dret a l'autodeterminació».

En la mateixa línia, Torra va defensar que el dret a l'autodeterminació de Catalunya «és el tema d'aquesta legislatura, i no en pot ser cap altre». L'expresident també va afirmar que viatjarà arreu d'Europa, en ser-li retirada l'euroordre el dijous passat, per explicar i defensar la causa catalana.

Els polítics independentistes van destacar que el retorn de Puigdemont a Brussel·les és una «victòria», indicant, però, que han de seguir treballant per un «retorn a la veritable normalitat» en què «no hi hagi presos polítics» ni «exiliats» i «s'acabi la repressió». L'expresident va dir que ara «no hi ha queixa» amb Sánchez, però l'insta a treballar a l'estiu per buscar respostes polítiques a la situació catalana, demanant que pugui abordar-se al «setembre o l'octubre».

Per la seva banda, el president Quim Torra va dir que aquesta legislatura «va del dret a l'autodeterminació» i «no pot anar de res més» perquè hi ha «presos polítics i exiliats per haver-lo exercit». «No ho hem oblidat, és la nostra raó de ser i d'acció política, ja li vaig dir al president Sánchez: tenim una tardor bastant complicadeta, vostè i jo», va confessar Torra. Segons el president, ara mateix els governs de Catalunya i Espanya estan en «posicions absolutament oposades, però han d'anar convergint» perquè es tracta de «negociar». Torra va dir que està obert a «qualsevol negociació o mediació, també internacional».

Tots dos van destacar que l'actual president de la Generalitat és Torra, però van reiterar que el seu objectiu segueix sent la restitució. «Tenim l'objectiu de la plena restitució, i aquesta finestra, mentre sigui oberta, la farem servir, no hi ha cap dubte sobre això», va afirmar Puigdemont. Amb tot, el líder de JxCat va admetre que «demà no serà possible», però que continuaran treballant per «plantar cara» i «fer possible l'imprescindible retorn a la normalitat».

Durant la roda de premsa, l'expresident va dir que la seva tornada a la capital belga fa que «la vergonya per l'existència dels presos polítics sigui més gran que mai». «La resposta europea davant l'abús penal hauria de colpir tots els demòcrates d'Espanya», va afirmar, considerant que «davant del fracàs», l'Estat ha de «rectificar» i «alinear-se amb Europa». Torra va assegurar que «la repressió s'ha d'aturar immediatament» i que el Fiscal general de l'Estat ha de retirar tots els càrrecs. El president va afegir: «No hi va haver rebel·lió, ni sedició, ni disturbis públics, i hi haurà més derrotes si Espanya segueix amb aquest camí».



Ruta per Europa

Referent a la seva situació en retirar-li l'euroordre, l'expresident va afirmar que la seva intenció és desplaçar-se arreu d'Europa defensant «la causa justa» de Catalunya per tal «d'internacionalitzar» el procés independentista. El polític va afegir que aquesta no serà la seva última parada, sinó que l'aventura no finalitzarà fins que «tots els presos polítics siguin alliberats, puguin tornar del seu exili i els catalans puguin decidir la seva autodeterminació sense l'amenaça de la violència».

Puigdemont va recalcar que cap país que s'hagi independitzat d'un altre ha obtingut el reconeixement internacional des d'un inici. El líder independentista va afirmar que abans d'aconseguir qualsevol pas endavant, és fonamental explicar què està passant i va recalcar: «avui podem dir que estem més a prop que mai de futurs reconeixements».