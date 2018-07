El Govern no preveu tancar acords a la Comissió bilateral i demana «passes endavant» a l'executiu de Sánchez

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, no preveu que a la reunió d'aquest dimecres de la comissió bilateral Estat-Generalitat es tanquin acords concrets. De fet, considera que la trobada ha de servir per prioritzar temes, establir grups de treball i calendaritzar-ho tot plegat de cara a una nova reunió a la tardor per "materialitzar", llavors, els acords.

Per això, Artadi ha defensat la comissió d'aquest dimecres al Palau de la Generalitat com un "impuls polític" per a noves trobades més endavant. Artadi, però, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que es facin "passes endavant", també en clau d'autodeterminació i respecte als dirigents empresonats i a l'estranger, dos temes a l'ordre del dia.

Ara bé, Artadi ha apostat per donar "cert marge" a Sánchez i ha reclamat a totes les parts assumir un "punt de paciència" per desencallar la situació política a Catalunya. "Això no ho solucionarem en un dia", ha assegurat Artadi en roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.