La Generalitat lamenta la «distància i les discrepàncies» amb l'Estat

El Govern no ha sortit content "ni satisfet" de la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Així ho ha volgut explicar el conseller d´Exteriors i líder de la part catalana de la trobada, Ernest Maragall, que tot i admetre que el resultat d´aquest dimecres no els farà aixecar-se de les negociacions, ha constatat la "gran distància i les discrepàncies" que hi ha entre les dues administracions. A més, el conseller ha lamentat especialment la "negativa total" de l´Estat a parlar d´un possible referèndum d´autodeterminació ni de la situació dels presos independentistes, i ha considerat "un error" que s´hagi rebutjat la seva proposta de crear un grup de treball sobre les "vies possibles de participació i decisió del futur dels catalans". Maragall, de la mateixa manera, s´ha mostrat sorprès per haver detectat que el govern de Pedro Sánchez "repeteixi arguments i comportaments" de l´etapa del PP de Mariano Rajoy, i ha esperat que l´executiu espanyol "rectifiqui".