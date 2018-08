La Generalitat nomena l'exconseller Lluís Puig director d'un nou projecte cultural

La Generalitat ha nomenat l'exconseller fugit a Bèlgica Lluís Puig director del nou «Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional».

L'objectiu d'aquest programa, que està adscrit al departament de Cultura, és "posar en valor" la cultura catalana a tot el món i atreure l'interès internacional cap a les empreses culturals catalanes, el teixit associatiu i els valors i la riquesa patrimonial de Catalunya.

En un comunicat, el departament que dirigeix Laura Borràs destaca que l'exconseller de Cultura "és una persona amb una llarga trajectòria i podrà aportar la seva dilatada experiència en l'àmbit de la gestió cultural".

El decret de creació d'aquest programa preveu que la seva direcció correspon "a un director amb caràcter eventual d'assessorament especial i per al desenvolupament de polítiques sectorials".

A efectes retributius, aquest càrrec s'equipara al d'un secretari general (85.769 euros bruts anuals, segons les taules retributives del 2017) i està sotmès a les disposicions de les lleis de pressupostos i del govern de la Generalitat.

"Aquesta direcció actua amb la coordinació i supervisió de la consellera de Cultura i en coordinació amb els òrgans competents en matèria d'acció exterior de la Generalitat", explica el departament.

Puig (Terrassa, 1959) té estudis musicals, de dansa, de producció audiovisual i d'Humanitats i ha exercit com a director artístic del Mercat de Música Viva de Vic i director de la Fira Mediterrània de Manresa.

El 2011 va ser nomenat director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural i al juliol del 2017 va assumir el càrrec de conseller de Cultura, que va desenvolupar fins que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució va comportar la seva destitució.

Des del 30 d'octubre del 2017, Lluís Puig és a Bèlgica fugit de la Justícia espanyola, igual que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Meritxell Serret i Toni Comín, mentre que l'exconsellera Clara Ponsatí està a Escòcia.

En les últimes setmanes, Meritxell Serret ha estat nomenada delegada de la Generalitat de Catalunya a Brussel·les.

Carles Puigdemont i Toni Comín són diputats al Parlament, i Clara Ponsatí és professora a la Universitat de Saint Andrews.



El PP veu un frau que els catalans «paguin» el nomenament



La sotssecretària d'Estudis i Programes del PP i diputada al Parlament, Andrea Levy, ha afirmat aquest dijous que "és un frau" que els catalans hagin de "pagar un govern format per persones que ni són a Catalunya", després del nomenament al capdavant d'un programa de projectes culturals internacionals de Lluís Puig, de qui ha dit que es troba "fugit de la Justícia a Bèlgica".

L'exconseller de Cultura Lluís Puig ha estat designat director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals de l'àmbit internacional adscrit a la Conselleria de Cultura. Aquest programa està impulsat amb la finalitat de fer valer la cultura catalana en l'àmbit internacional i atreure l'interès del món.

"No ser a la realitat és greu, però no ser a Catalunya és un frau", ha manifestat Levy, que considera que aquest tipus de nomenaments és "la demostració que és Puigdemont qui governa Catalunya des del seu consell de la república a Brussel·les".



Petició de compareixença



La diputada del PP ha anunciat que presentarà preguntes parlamentàries sobre aquest tema, així com la compareixença de la consellera de Cultura, Laura Borràs, per saber "què ha motivat aquest nomenament i com pretén exercir les seves responsabilitats a milers de quilòmetres de distància".

Segons la sotssecretària d'Estudis i Programes del PP, "resulta escandalós que es prenguin decisions a costa dels diners de tots els catalans per part de càrrecs que no trepitgen Catalunya". En la seva opinió, "als polítics independentistes no els interessen en absolut les polítiques en favor dels catalans, només col·locar els seus i seguir gastant els diners públics en la seva causa".