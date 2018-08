Presó per a dos jubilats per robar a 30 oficines a Barcelona

Dos jubilats de 66 i 67 anys van ingressar a la presó després de ser detinguts pels Mossos d'Esquadra per presumptament dur a terme una trentena de robatoris a oficines dels districtes de Ciutat Vella i l'Eixample de Barcelona, va informar el cos aquest dimecres en un comunicat. Els sospitosos es van conèixer a subhastes de Barcelona i presumptament van cometre els robatoris, pels quals seleccionaven els immobles on decidien actuar i descartaven els edificis on residien persones. Suposadament també feien comprovacions durant les últimes hores de la jornada laboral.