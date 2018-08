Catalunya registra 178 atacs «ideològics» relacionats amb el procés des del maig

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va assegurar ahir que no hi haurà impunitat per als autors dels atacs contra la llibertat ideològica i política a Catalunya, tant dels partidaris com dels contraris a la independència, que van a la baixa tot i registrar-se 178 episodis des del maig passat.

Buch va comparèixer en roda de premsa al costat del director de la policia, Andreu Joan Martínez, i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, per mostrar la seva «preocupació» pels episodis d'intolerància política i ideològica que hi ha hagut en Catalunya en l'últim trimestre, a raó de gairebé dos al dia: 93 al maig, 52 al juny i 33 al juliol.

«Ningú a Catalunya té la impunitat de poder agredir, perseguir, insultar i no respectar el dret que tenim tots a defensar la nostra ideologia política», va advertir el conseller, que va garantir que es perseguirà penalment o administrativament a tot aquell que «creui la línia vermella «del respecte a la llibertat ideològica i política.

Segons Buch, qui vulneri o traspassi la «línia vermella» del respecte a la ideologia política es trobarà davant a la conselleria d'Interior -amb sancions administratives- i als Mossos d'Esquadra -per portar el cas a la justícia-, ja que es utilitzaran «totes les eines democràtiques» per aturar aquest «problema».

A preguntes dels periodistes, Buch va indicar que els 178 casos registrats en l'últim trimestre a Catalunya de vulneració de l'ordre públic o d'atacs per motius ideològics i polítics han estat protagonitzats tant per partidaris de la independència, entre ells el 'escrache' al jutge del Suprem Pablo Llarena, com pels contraris, per exemple els enfrontaments a Manresa i Verges per intentar impedir la col·locació de estelades.

Sobre Llarena, que va ser increpat dissabte passat quan sortia de sopar en un restaurant de Mont-ras, a Girona, Buch va indicar que ell «va patir» un «escrache» quan era alcalde de Premià de Mar i va assenyalar que li sembla «una forma d'expressió ciutadana, que la pots compartir més o menys» però que «mentre no afecti la llibertat ideològica dels altres és una forma d'expressió».

El conseller va apuntar que alguns dels episodis registrats a Catalunya es pot catalogar com de «feixisme», encara que va precisar que no hi ha de moment un «moviment organitzat d'extrema dreta» actuant a Catalunya, com succeeix en altres països europeus, ja que es tracta de «casos molt puntuals», la majoria concentrats a les comarques barcelonines del Bages i del Maresme. Buch va emplaçar a la ministra de Justícia, Dolors Delgado, a impulsar la creació de jutjats especialitzats a Catalunya en l'àmbit de la persecució dels delictes d'odi i va ressaltar que, en aquells àmbits que no encaixen en el codi penal, la conselleria d'Interior pot interposar sancions administratives de fins a 30.000 euros (les greus) i 600.000 euros (les molt greus).

De moment no s'ha imposat cap sanció administrativa, segons va aclarir Buch, que no va poder aclarir quants dels atacs els han protagonitzat partidaris de la independència i quants els seus detractors, ja que la majoria estan encara en fase d'investigació.