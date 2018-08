Ja és oficial el nomenament d'Àngel Ros com a nou ambaixador d'Espanya a Andorra

El Consell de Ministres ha nomenat aquest divendres l'encara alcalde de Lleida, Àngel Ros, com a nou ambaixador d'Espanya a Andorra. Un cop oficialitzat el nomenament, Ros haurà de deixar a l'alcaldia, així com a l'acta de regidor a la Paeria. Tot sembla indicar que presentarà la seva renúncia per escrit aquest mateix dissabte, un cop surti publicat al BOE el seu nomenament com a ambaixador espanyol al Principat d'Andorra.

En un termini màxim de deu dies tot i que molt probablement serà durant aquesta pròxima setmana, la Paeria celebrarà un Ple per donar compte de la renúncia de Ros, presidit per la primera tinenta d'alcalde Montse Mínguez, que esdevindrà alcaldessa en funcions. Posteriorment i abans dels següents deu dies hàbils s'haurà de convocar un Ple extraordinari, en què s'escollirà el regidor socialista que rellevarà Àngel Ros a l'alcaldia de Lleida.



La Federació del PSC de Lleida es reunirà la setmana que ve per concretar el procés a seguir per elegir substitut d'Àngel Ros a l'alcaldia.

Segons han confirmat a Efe fonts del PSC, l'executiva del PSC a Lleida es reunirà la setmana que ve per determinar el procés d'elecció del substitut de l'encara alcalde de Lleida.

En aquest sentit, s'estudia la possibilitat que l'elecció es pugui dur a terme mitjançant un procés de primàries o una assemblea.

Entre els candidats que sonen amb més força per ocupar el càrrec de Ros hi ha Montse Mínguez i Fèlix Larrosa, primera i segon tinents d'alcalde de la Paeria, respectivament.

Això no obstant, aquests dies tots dos s'han mostrat cauts i han preferit no fer declaracions sobre el seu possible futur en el partit.

Reestructuració del crèdit pel Parc Científic



L'encara alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el director de Banca d'Institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià, han signat aquest divendres al migdia a la Paeria el refinançament del crèdit de 5,6 milions d'euros, que l'Ajuntament té concertat amb aquesta entitat bancària pel deute del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL).

L'operació permetrà una reestructuració de l'amortització del crèdit, que passa a tenir ara un termini de vint anys, segons han informat des de la Paeria. En la signatura d'aquesta operació, que va ser aprovada en el Ple del consistori del mes de juliol, han estat presents els tinents d'alcalde Montse Mínguez i Rafael Peris, així com el director de Banca d'Institucions de CaixaBank a Lleida, Gèremi Camí. L'acte ha estat un dels darrers que porta a terme Ros com a alcalde de Lleida.