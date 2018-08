La furgoneta dels atemptats del 17-A contenia manuscrits amb crides a la Guerra Santa

La furgoneta de l'atac terrorista a la Rambla contenia manuscrits en què es cridava a la Guerra Santa. Concretament, s'hi van localitzar papers i escrits que consistien –literalment– en «súpliques per combatre l'enemic o per anar a la guerra de Mahoma», segons va avançar ahir TV3, en una nova informació quatre dies després que s'aixequés parcialment el secret de sumari dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.

Paral·lelament, també va transcendir que alguns dels gihadistes havien venut or robat en diversos assalts a domicilis de Ripoll i que un dels dos testimonis protegits que dilluns declararan a l'Audiència Nacional és un treballador d'un restaurant de les Rambles.

L'home afirma que va veure dos homes d'origen àrab molt nerviosos prenent un cafè instants abans de l'atemptat terrorista, que va deixar un balanç de 15 morts i més de 100 ferits de diversa consideració. L'altre testimoni protegit és un veí d'Alcanar, localitat on els terroristes tenien el xalet per preparar l'atac massiu amb explosius.



L'Audiència Nacional, objectiu

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu va aixecar el passat dimarts 31 de juliol el secret de sumari de la investigació dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils.

Precisament, segons informa El País, els terroristes havien estudiat plànols de l'Audiència Nacional per atemptar-hi. El magistrat, però, manté secretes les peces de la causa que fan referència a informació relacionada amb entrades i registres, comunicacions telefòniques, protecció de testimonis i comissions rogatòries. Andreu ha acceptat que els Ajuntaments de Barcelona i Cambrils es puguin personar a la causa, però ho ha denegat al de Ripoll.

Entre la documentació que es fa pública hi ha 21 volums que estan digitalitzats. També hi ha quatre DVDs amb imatges dels acusats manipulant explosius i altres que mostren l'atropellament a la Rambla de Barcelona. El jutge permetrà a les parts visualitzar aquests DVDs a la Secretaria de l'Audiència Nacional, amb l'expressa prohibició de poder fer-ne cap còpia per evitar-ne la difusió. La interlocutòria d'aixecament parcial del sumari també cita a declarar demà dilluns dos testimonis protegits a les 10.30 hores.