Adif portarà l'ample de via internacional del corredor mediterrani fins a la SEAT

Adif ha licitat tres contractes d'obres i subministraments per un total de 108 milions d'euros per a la implantació de l'ample internacional al corredor del Mediterrani al seu pas per Catalunya.

En un comunicat, Adif ha informat que l'actuació més rellevant serà la instal·lació d'un tercer carril en el trajecte entre Castellbisbal (Vallès Occidental) i la Bifurcació Martorell-Seat, per a la qual es destinaran 83,3 milions d'euros.

Les actuacions a l'estació de Castellbisbal inclouen la implantació d'amples mixtos en diverses vies i en el ramal d'accés a la factoria de Seat a Martorell, la modernització de l'antic túnel de Castellbisbal, la creació d'una via d'estacionament i un nou pas sota l'autopista AP-7.

El segon contracte s'ha licitat per 14,9 milions d'euros per subministrar més de 14.000 tones de carril als trams Castellbisbal-Martorell i Sant Vicenç de Calders-Vila-seca, que generaran trams de carril de 270 o 180 metres, segons Adif.



73.000 travesses

Finalment, el tercer contracte s'ha licitat per 9,9 milions d'euros, que es destinaran al subministrament i transport de 73.000 travesses per a la seva implantació a l'ample estàndard del corredor del Mediterrani al tram Castellbisbal-Martorell. Adif ha estimat un termini d'execució de 18 mesos i mig per a les obres entre Castellbisbal i la Bifurcació Martorell-Seat, i de 12 mesos per als altres dos contractes de subministrament de carril i travesses.

Pel que fa a l'AVE a Galícia, Adif ha licitat el contracte d'execució d'instal·lacions de seguretat i protecció en una vintena de túnels del tram comprès entre Pedralba de la Pradería i Orense.

Es tracta d'un projecte de 91.340.000 d'euros, que suposarà tres anys de treballs, amb els quals es dotarà als túnels de la senyalització necessària, l'enllumenat d'emergència, la ventilació, els sistemes de radiocomunicació i els equips de detecció i extinció d'incendis.

Alhora, la companyia pública promotora i gestora de la xarxa ferroviària ha licitat la instal·lació del sistema d'electrificació (catenària) d'aquest tram d'AVE, una obra estimada en 44.450.000 i que portarà dos anys.

A més, la companyia ha llançat a concurs públic la construcció i posterior manteniment dels corresponents centres d'autotransformació del tram, és a dir, els equips per a la gestió del subministrament d'energia elèctrica a la línia AVE) d'aquest traçat del corredor gallec per 14.660.000 d'euros més.