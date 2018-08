Batet: «La Generalitat faria bé deixant el Rei fora de la política partidista» de cara al 17-A

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, va dir ahir que no cal fer política amb el terrorisme i que la Generalitat «faria bé» a «deixar al marge» de la política partidista la figura del rei Felip VI als actes amb motiu del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

En declaracions a Antena3, la ministra va indicar que és «el Rei de tots els espanyols i, per tant, de tots els catalans» i que en parlar del que va passar fa un any i dels atemptats soferts, «el record dels quals ens aterreix, no és el moment per a la política partidista».

Segons el seu parer, «quan parlem de terrorisme és política d'Estat i cal respectar totes les institucions».



Crits contra el monarca

Va recordar que l'any passat i en la manifestació de repulsa que hi va haver a Barcelona ja «va haver-hi crits i comentaris partidistes contra el monarca i el Govern espanyol, i això no és bo perquè el que hem de fer és acompanyar les víctimes i la societat i no fer política en aquell moment». La ministra de Política Territorial va insistir que no cal fer política amb el terrorisme, «ni utilitzant una figura com és el Cap de l'Estat, el Rei», i va recomanar a l'executiu que lidera Quim Torra que «faria bé a deixar-lo al marge».